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ذوبان ونزيف ونزع.. إنقاذ حياة طفلة بمكة ابتلعت بطارية حارقة

جهود لفريق متخصص بمستشفى الولادة.. استخراج وعملية ناجحة

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال =، عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، بقيادة استشاري الجهاز الهضمي الدكتور علي الشمراني، من إنقاذ طفلة غير سعودية تبلغ من العمر 4 سنوات ابتلعت بطارية حارقة.

وتم نقل الطفلة إلى طوارئ المستشفى؛ حيث اتضح مرور ١٢ ساعة على ابتلاعها للبطارية وذابت المادة الكيميائية حول البطارية، ما أدى إلى حروق في منطقة المريء الوسطى في طبقتين على الأقل أحدثتا نزفاً دموياً تمت السيطرة عليه، وتم التعامل مع النزيف ونزع البطارية واستخراجها، وهي تخضع للعلاج الطبي بالمستشفى للاطمئنان على صحتها.

بدوره، شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، الطاقم الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة منذ استقبالها في المستشفى حتى إتمام العملية بنجاح.

ولفت إلى أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة من قِبل الكادر الطبي المكلَّف بعلاج المريضة الذي تكون من قسم الأشعة والتخدير والعمليات وقسم الأطفال، وأن خبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات أسهمت بشكل كبير في نجاحها دون مضاعفات تُذكر، ولله الحمد والمنة.

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ذوبان ونزيف ونزع.. إنقاذ حياة طفلة بمكة ابتلعت بطارية حارقة
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال =، عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، بقيادة استشاري الجهاز الهضمي الدكتور علي الشمراني، من إنقاذ طفلة غير سعودية تبلغ من العمر 4 سنوات ابتلعت بطارية حارقة.

وتم نقل الطفلة إلى طوارئ المستشفى؛ حيث اتضح مرور ١٢ ساعة على ابتلاعها للبطارية وذابت المادة الكيميائية حول البطارية، ما أدى إلى حروق في منطقة المريء الوسطى في طبقتين على الأقل أحدثتا نزفاً دموياً تمت السيطرة عليه، وتم التعامل مع النزيف ونزع البطارية واستخراجها، وهي تخضع للعلاج الطبي بالمستشفى للاطمئنان على صحتها.

بدوره، شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، الطاقم الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة منذ استقبالها في المستشفى حتى إتمام العملية بنجاح.

ولفت إلى أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة من قِبل الكادر الطبي المكلَّف بعلاج المريضة الذي تكون من قسم الأشعة والتخدير والعمليات وقسم الأطفال، وأن خبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات أسهمت بشكل كبير في نجاحها دون مضاعفات تُذكر، ولله الحمد والمنة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:46 AM

ذوبان ونزيف ونزع.. إنقاذ حياة طفلة بمكة ابتلعت بطارية حارقة

جهود لفريق متخصص بمستشفى الولادة.. استخراج وعملية ناجحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال =، عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، بقيادة استشاري الجهاز الهضمي الدكتور علي الشمراني، من إنقاذ طفلة غير سعودية تبلغ من العمر 4 سنوات ابتلعت بطارية حارقة.

وتم نقل الطفلة إلى طوارئ المستشفى؛ حيث اتضح مرور ١٢ ساعة على ابتلاعها للبطارية وذابت المادة الكيميائية حول البطارية، ما أدى إلى حروق في منطقة المريء الوسطى في طبقتين على الأقل أحدثتا نزفاً دموياً تمت السيطرة عليه، وتم التعامل مع النزيف ونزع البطارية واستخراجها، وهي تخضع للعلاج الطبي بالمستشفى للاطمئنان على صحتها.

بدوره، شكر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي، الطاقم الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة منذ استقبالها في المستشفى حتى إتمام العملية بنجاح.

ولفت إلى أن النجاح يعود إلى الجهود المبذولة والمتواصلة من قِبل الكادر الطبي المكلَّف بعلاج المريضة الذي تكون من قسم الأشعة والتخدير والعمليات وقسم الأطفال، وأن خبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات أسهمت بشكل كبير في نجاحها دون مضاعفات تُذكر، ولله الحمد والمنة.

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