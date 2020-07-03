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"الربيعة" يدعو مَن يشعر بأعراض "كورونا" للتوجه إلى عيادات "تطمن".. هذه مواقعها

يتم فيها تقييم الحالة الصحية والنقل للمستشفى إذا استدعى الأمر

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة كلَّ مَن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا للتوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات "تطمن".

وأكد "الربيعة" أن المُراجع سيحصل في "تطمن" على تقييم لحالته الصحية، ووضعه على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقله لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي التنويم.

وأرفق وزير الصحة قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل فيها على الرابط الآتي:‏

https://www.moh.gov.sa/Tataman-Clinics

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" يدعو مَن يشعر بأعراض "كورونا" للتوجه إلى عيادات "تطمن".. هذه مواقعها
سبق

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة كلَّ مَن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا للتوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات "تطمن".

وأكد "الربيعة" أن المُراجع سيحصل في "تطمن" على تقييم لحالته الصحية، ووضعه على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقله لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي التنويم.

وأرفق وزير الصحة قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل فيها على الرابط الآتي:‏

https://www.moh.gov.sa/Tataman-Clinics

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
11:28 PM

"الربيعة" يدعو مَن يشعر بأعراض "كورونا" للتوجه إلى عيادات "تطمن".. هذه مواقعها

يتم فيها تقييم الحالة الصحية والنقل للمستشفى إذا استدعى الأمر

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
9
5,846

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة كلَّ مَن يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا للتوجه عاجلاً إلى إحدى عيادات "تطمن".

وأكد "الربيعة" أن المُراجع سيحصل في "تطمن" على تقييم لحالته الصحية، ووضعه على البروتوكول العلاجي المناسب، أو نقله لمستشفى إذا كانت حالته تستدعي التنويم.

وأرفق وزير الصحة قائمة بالعيادات ومواقعها وساعات العمل فيها على الرابط الآتي:‏

https://www.moh.gov.sa/Tataman-Clinics

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