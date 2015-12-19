متحدث "الصحة": متحور "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارًا ويجعلنا في حالة قلق

أكد أن نسبة الإصابة به في المملكة 5.4%

كشف الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية" أن ‏نسبة المتحور "أوميكرون" في المملكة 5.4%.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته وزارة الصحة اليوم، للكشف عن مستجدات كورونا أنه تم رصد متحور "أوميكرون" على المستوى المحلي في أوائل شهر ديسمبر الحالي، مشيراً إلى أن متحور "دلتا" هو السائد في البلاد.

وأوضح أن "90% من المصابين بمتحور أوميكرون هم في قارة أوروبا".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن "متحور أوميكرون أكثر وأسرع انتشارًا ويجعلنا في حالة قلق".

ولفت إلى أن متحور "أوميكرون" تم رصده في نصف دول العالم تقريبا، ويجب الحذر والتقيد بلبس الكمامة.

وأضاف: "الإصابة بفيروس كورونا لا تكفي للحماية من متحورات كورونا، ويجب استكمال الجرعات وتعزيزها بالجرعة التنشيطية".