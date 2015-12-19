النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الصحة": متحور "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارًا ويجعلنا في حالة قلق

أكد أن نسبة الإصابة به في المملكة 5.4%

كشف الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية" أن ‏نسبة المتحور "أوميكرون" في المملكة 5.4%.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته وزارة الصحة اليوم، للكشف عن مستجدات كورونا أنه تم رصد متحور "أوميكرون" على المستوى المحلي في أوائل شهر ديسمبر الحالي، مشيراً إلى أن متحور "دلتا" هو السائد في البلاد.

وأوضح أن "90% من المصابين بمتحور أوميكرون هم في قارة أوروبا".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن "متحور أوميكرون أكثر وأسرع انتشارًا ويجعلنا في حالة قلق".

ولفت إلى أن متحور "أوميكرون" تم رصده في نصف دول العالم تقريبا، ويجب الحذر والتقيد بلبس الكمامة.

وأضاف: "الإصابة بفيروس كورونا لا تكفي للحماية من متحورات كورونا، ويجب استكمال الجرعات وتعزيزها بالجرعة التنشيطية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة": متحور "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارًا ويجعلنا في حالة قلق
سبق

كشف الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية" أن ‏نسبة المتحور "أوميكرون" في المملكة 5.4%.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته وزارة الصحة اليوم، للكشف عن مستجدات كورونا أنه تم رصد متحور "أوميكرون" على المستوى المحلي في أوائل شهر ديسمبر الحالي، مشيراً إلى أن متحور "دلتا" هو السائد في البلاد.

وأوضح أن "90% من المصابين بمتحور أوميكرون هم في قارة أوروبا".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن "متحور أوميكرون أكثر وأسرع انتشارًا ويجعلنا في حالة قلق".

ولفت إلى أن متحور "أوميكرون" تم رصده في نصف دول العالم تقريبا، ويجب الحذر والتقيد بلبس الكمامة.

وأضاف: "الإصابة بفيروس كورونا لا تكفي للحماية من متحورات كورونا، ويجب استكمال الجرعات وتعزيزها بالجرعة التنشيطية".

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
05:57 PM

متحدث "الصحة": متحور "أوميكرون" أكثر وأسرع انتشارًا ويجعلنا في حالة قلق

أكد أن نسبة الإصابة به في المملكة 5.4%

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
11
4,960

كشف الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة "وقاية" أن ‏نسبة المتحور "أوميكرون" في المملكة 5.4%.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته وزارة الصحة اليوم، للكشف عن مستجدات كورونا أنه تم رصد متحور "أوميكرون" على المستوى المحلي في أوائل شهر ديسمبر الحالي، مشيراً إلى أن متحور "دلتا" هو السائد في البلاد.

وأوضح أن "90% من المصابين بمتحور أوميكرون هم في قارة أوروبا".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن "متحور أوميكرون أكثر وأسرع انتشارًا ويجعلنا في حالة قلق".

ولفت إلى أن متحور "أوميكرون" تم رصده في نصف دول العالم تقريبا، ويجب الحذر والتقيد بلبس الكمامة.

وأضاف: "الإصابة بفيروس كورونا لا تكفي للحماية من متحورات كورونا، ويجب استكمال الجرعات وتعزيزها بالجرعة التنشيطية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,510
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة