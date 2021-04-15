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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان

تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على محافظات صبيا، وأبو عريش، والعارضة، وأحد المسارحة، والحرث، وصامطة، وفيفا.


وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ10 ليلاً.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على محافظات صبيا، وأبو عريش، والعارضة، وأحد المسارحة، والحرث، وصامطة، وفيفا.


وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ10 ليلاً.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:01 PM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على جازان

تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية على محافظات صبيا، وأبو عريش، والعارضة، وأحد المسارحة، والحرث، وصامطة، وفيفا.


وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ10 ليلاً.

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