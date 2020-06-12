النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942

شرطة القصيم: الإطاحة بـ9 مواطنين بحوزتهم مخدرات وأسلحة

المتهمون كانوا بحالة غير طبيعية وتم توقيفهم واتخاذ اللازم بحقهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على "تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس". بحالة غير طبيعية.

وقال "السحيباني": ضُبِط بحوزتهم عدد 249 قرص أمفيتامين، وعبوتا مادة مسكرة، وتسعة أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ 67 ألف ريال.

وأضاف: تم توقيفهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة القصيم الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة القصيم: الإطاحة بـ9 مواطنين بحوزتهم مخدرات وأسلحة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على "تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس". بحالة غير طبيعية.

وقال "السحيباني": ضُبِط بحوزتهم عدد 249 قرص أمفيتامين، وعبوتا مادة مسكرة، وتسعة أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ 67 ألف ريال.

وأضاف: تم توقيفهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
03:46 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
06:32 PM

شرطة القصيم: الإطاحة بـ9 مواطنين بحوزتهم مخدرات وأسلحة

المتهمون كانوا بحالة غير طبيعية وتم توقيفهم واتخاذ اللازم بحقهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
3
4,360

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على "تسعة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس". بحالة غير طبيعية.

وقال "السحيباني": ضُبِط بحوزتهم عدد 249 قرص أمفيتامين، وعبوتا مادة مسكرة، وتسعة أسلحة نارية وبيضاء، كما ضبط عدد 292 ذخيرة حية، بالإضافة إلى مبلغ 67 ألف ريال.

وأضاف: تم توقيفهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,029
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,638
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,597
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,146

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة