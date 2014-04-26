النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويت.. فيديو مروع لتصادم سيارتين عمدًا

المتهمون في قبضة الأمن الكويتي

كشف فيديو مروع من الكويت، عن تصادم سيارتين عمدًا عدة مرات، خلال مشاجرة وقعت مساء أمس الأحد في ضاحية صباح الناصر في محافظة الفروانية، بين شخصين حاول كل منهما دهس الآخر بسيارته.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد قام الأمن الكويتي بضبط المواطنين منفذي التصادم بسبب مشاجرة، عقب انتشار فيديو ظهر فيه تصادم مركبيتين عمدًا في منطقة صباح الناصر.

ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بصدم سيارة الآخر بسيارته بشكل متعمد، ليقوم الآخر بدوره بصدم سيارة الأول، ثم يبتعد ويعود بظهر السيارة ليصدم الأخرى مرة ثانية، ثم نزل رجلان من السيارتين، والتحق بهما آخرون، قبل أن تغادر إحدى السيارتين المكان مسرعة، دون أن تتضح أسباب وقوع المشاجرة.

وحسب الصحيفة، فقد تمت إحالة المتهمين الى جهة الاختصاص.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت.. فيديو مروع لتصادم سيارتين عمدًا
سبق

كشف فيديو مروع من الكويت، عن تصادم سيارتين عمدًا عدة مرات، خلال مشاجرة وقعت مساء أمس الأحد في ضاحية صباح الناصر في محافظة الفروانية، بين شخصين حاول كل منهما دهس الآخر بسيارته.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد قام الأمن الكويتي بضبط المواطنين منفذي التصادم بسبب مشاجرة، عقب انتشار فيديو ظهر فيه تصادم مركبيتين عمدًا في منطقة صباح الناصر.

ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بصدم سيارة الآخر بسيارته بشكل متعمد، ليقوم الآخر بدوره بصدم سيارة الأول، ثم يبتعد ويعود بظهر السيارة ليصدم الأخرى مرة ثانية، ثم نزل رجلان من السيارتين، والتحق بهما آخرون، قبل أن تغادر إحدى السيارتين المكان مسرعة، دون أن تتضح أسباب وقوع المشاجرة.

وحسب الصحيفة، فقد تمت إحالة المتهمين الى جهة الاختصاص.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
02:43 PM

الكويت.. فيديو مروع لتصادم سيارتين عمدًا

المتهمون في قبضة الأمن الكويتي

A A A
أيمن حسن - الرياض
10
29,795

كشف فيديو مروع من الكويت، عن تصادم سيارتين عمدًا عدة مرات، خلال مشاجرة وقعت مساء أمس الأحد في ضاحية صباح الناصر في محافظة الفروانية، بين شخصين حاول كل منهما دهس الآخر بسيارته.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد قام الأمن الكويتي بضبط المواطنين منفذي التصادم بسبب مشاجرة، عقب انتشار فيديو ظهر فيه تصادم مركبيتين عمدًا في منطقة صباح الناصر.

ويظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص بصدم سيارة الآخر بسيارته بشكل متعمد، ليقوم الآخر بدوره بصدم سيارة الأول، ثم يبتعد ويعود بظهر السيارة ليصدم الأخرى مرة ثانية، ثم نزل رجلان من السيارتين، والتحق بهما آخرون، قبل أن تغادر إحدى السيارتين المكان مسرعة، دون أن تتضح أسباب وقوع المشاجرة.

وحسب الصحيفة، فقد تمت إحالة المتهمين الى جهة الاختصاص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,386
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,214
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,715
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,656

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة