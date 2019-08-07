النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تتوقع طقساً "غائماً جزئياً إلى غائم" على مكة والمشاعر

التقديرات تشير لـ"صحو إلى غائم جزئياً" على المدينة المنورة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس "غائماً جزئياً إلى غائم" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و"صحواً إلى غائم جزئياً" على المدينة المنورة، و"غائماً جزئياً على جدة" خلال الساعات القادمة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.

وأضافت: في مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

وأردفت "الأرصاد": في مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، وبلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تتوقع طقساً "غائماً جزئياً إلى غائم" على مكة والمشاعر
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس "غائماً جزئياً إلى غائم" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و"صحواً إلى غائم جزئياً" على المدينة المنورة، و"غائماً جزئياً على جدة" خلال الساعات القادمة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.

وأضافت: في مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

وأردفت "الأرصاد": في مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، وبلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:13 PM

"الأرصاد" تتوقع طقساً "غائماً جزئياً إلى غائم" على مكة والمشاعر

التقديرات تشير لـ"صحو إلى غائم جزئياً" على المدينة المنورة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,712

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة الطقس "غائماً جزئياً إلى غائم" على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و"صحواً إلى غائم جزئياً" على المدينة المنورة، و"غائماً جزئياً على جدة" خلال الساعات القادمة.

وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلومتراً في الساعة.

وأضافت: في مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلومتراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

وأردفت "الأرصاد": في مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 37 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة، وبلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومتراً في الساعة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,542
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,581
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,677

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة