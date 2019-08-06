النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مهام إنقاذ وإنسانيات بلا حدود.. رجال الدفاع المدني في خدمة الحجاج "صور"

لا تقتصر على مباشرة الحوادث والإطفاء بل تمتد إلى عون كبار السن والمرضى

يقدم رجال قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام خلال حج هذا العام 1440هـ، أعمالًا إنسانية كبيرة؛ حيث ضرب رجال الدفاع المدني في خدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام، أروع الأمثلة في التعامل مع ضيوف الرحمن، متحملين المشقة والعناء والجهد الكبير برباطة جأش.

وتتنوع جهود الدفاع المدني وتشمل إنقاذ عشرات الحالات يوميًّا غالبيتها من كبار السن الذين يعانون الإرهاق والإجهاد أثناء الطواف والسعي أو يعانون أمراضًا مزمنة مثل الضغط والسكري وضيق التنفس؛ وذلك من خلال الفِرَق الإسعافية المنتشرة في جميع أرجاء الحرم المكي والساحات الخارجية المحيطة به.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مهام إنقاذ وإنسانيات بلا حدود.. رجال الدفاع المدني في خدمة الحجاج "صور"
سبق

يقدم رجال قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام خلال حج هذا العام 1440هـ، أعمالًا إنسانية كبيرة؛ حيث ضرب رجال الدفاع المدني في خدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام، أروع الأمثلة في التعامل مع ضيوف الرحمن، متحملين المشقة والعناء والجهد الكبير برباطة جأش.

وتتنوع جهود الدفاع المدني وتشمل إنقاذ عشرات الحالات يوميًّا غالبيتها من كبار السن الذين يعانون الإرهاق والإجهاد أثناء الطواف والسعي أو يعانون أمراضًا مزمنة مثل الضغط والسكري وضيق التنفس؛ وذلك من خلال الفِرَق الإسعافية المنتشرة في جميع أرجاء الحرم المكي والساحات الخارجية المحيطة به.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
09:56 AM

مهام إنقاذ وإنسانيات بلا حدود.. رجال الدفاع المدني في خدمة الحجاج "صور"

لا تقتصر على مباشرة الحوادث والإطفاء بل تمتد إلى عون كبار السن والمرضى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,635

يقدم رجال قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام خلال حج هذا العام 1440هـ، أعمالًا إنسانية كبيرة؛ حيث ضرب رجال الدفاع المدني في خدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد الحرام، أروع الأمثلة في التعامل مع ضيوف الرحمن، متحملين المشقة والعناء والجهد الكبير برباطة جأش.

وتتنوع جهود الدفاع المدني وتشمل إنقاذ عشرات الحالات يوميًّا غالبيتها من كبار السن الذين يعانون الإرهاق والإجهاد أثناء الطواف والسعي أو يعانون أمراضًا مزمنة مثل الضغط والسكري وضيق التنفس؛ وذلك من خلال الفِرَق الإسعافية المنتشرة في جميع أرجاء الحرم المكي والساحات الخارجية المحيطة به.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,413
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,534
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,571
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,617

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة