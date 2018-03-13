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"تجمع الشرقية" يعلّق الزيارة في 8 مستشفيات احترازيًّا

بإمكان ذوي المرضى الاطمئنان على مرضاهم بالاتصال

كشفت مصادر لـ"سبق" أن إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وجّهت اليوم الجمعة، إدارات ثمانية مستشفيات من مكونات التجمع الصحي الأول بتعليق الزيارة للمرضى المنومين فيها، كإجراء احترازي؛ حفاظًا على سلامة المرضى.

وأكدت إدارة التجمع أن المستشفيات هي: "مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى رأس تنورة".

وقالت: بإمكان ذوي المرضى التواصل والاطمئنان على مرضاهم بالاتصال الهاتفي؛ حيث إن الإجراء الذي يتم اتخاذه هو لسلامة المرضى ذوي المناعة المنخفضة من العدوى.

وأضافت: تعليق الزيارة هو إجراء احترازي ومؤقت، ونقدّر تفهُّم ذوي المرضى لهذا الإجراء الذي يصبّ في مصلحة ذويهم.

المنطقة الشرقية التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية تعليق الزيارة للمرضى المنومين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجمع الشرقية" يعلّق الزيارة في 8 مستشفيات احترازيًّا
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وجّهت اليوم الجمعة، إدارات ثمانية مستشفيات من مكونات التجمع الصحي الأول بتعليق الزيارة للمرضى المنومين فيها، كإجراء احترازي؛ حفاظًا على سلامة المرضى.

وأكدت إدارة التجمع أن المستشفيات هي: "مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى رأس تنورة".

وقالت: بإمكان ذوي المرضى التواصل والاطمئنان على مرضاهم بالاتصال الهاتفي؛ حيث إن الإجراء الذي يتم اتخاذه هو لسلامة المرضى ذوي المناعة المنخفضة من العدوى.

وأضافت: تعليق الزيارة هو إجراء احترازي ومؤقت، ونقدّر تفهُّم ذوي المرضى لهذا الإجراء الذي يصبّ في مصلحة ذويهم.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
04:37 PM

"تجمع الشرقية" يعلّق الزيارة في 8 مستشفيات احترازيًّا

بإمكان ذوي المرضى الاطمئنان على مرضاهم بالاتصال

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
4,686

كشفت مصادر لـ"سبق" أن إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وجّهت اليوم الجمعة، إدارات ثمانية مستشفيات من مكونات التجمع الصحي الأول بتعليق الزيارة للمرضى المنومين فيها، كإجراء احترازي؛ حفاظًا على سلامة المرضى.

وأكدت إدارة التجمع أن المستشفيات هي: "مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام، ومجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الجبيل العام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى رأس تنورة".

وقالت: بإمكان ذوي المرضى التواصل والاطمئنان على مرضاهم بالاتصال الهاتفي؛ حيث إن الإجراء الذي يتم اتخاذه هو لسلامة المرضى ذوي المناعة المنخفضة من العدوى.

وأضافت: تعليق الزيارة هو إجراء احترازي ومؤقت، ونقدّر تفهُّم ذوي المرضى لهذا الإجراء الذي يصبّ في مصلحة ذويهم.

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