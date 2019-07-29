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بطول 7450م.. أمير نجران يفتتح مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف

يحتوي على قناة صندوقية بـ4 فتحات ويربط على المسار الرئيسي 4 عبارات

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في حماية الأرواح والممتلكات والتنمية الحضرية؛ منوهًا بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمشروعات التنمية والبنى التحتية في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة نجران التي تتوالى بها المشروعات البلدية والخدمية لخدمة المواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف حتى وادي نجران.

وشاهد عرضًا مرئيًّا عن المشروع وتفاصيله ومراحل إنجازه، مستمعًا لشرح من أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي.

ويتكون المشروع من مسار بطول 7450م يحتوي على قناة صندوقية بـ4 فتحات بطول 2875م وقناة صندوقية أخرى بـ3 فتحات بطول 2850م، وقناة صندوقية بفتحتين بطول 1725م، يربط على المسار الرئيسي 4 عبارات جانبية لأحياء: (الحزام، وآل هتيلة، وآل ساري، وآل نميس)، وتحتوي على 4 أحواض ترسيب، وجدران ساندة بطول 1220م، وقنوات صندوقية مختلفة القطاعات بطول 1834م.

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بطول 7450م.. أمير نجران يفتتح مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف
سبق

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في حماية الأرواح والممتلكات والتنمية الحضرية؛ منوهًا بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمشروعات التنمية والبنى التحتية في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة نجران التي تتوالى بها المشروعات البلدية والخدمية لخدمة المواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف حتى وادي نجران.

وشاهد عرضًا مرئيًّا عن المشروع وتفاصيله ومراحل إنجازه، مستمعًا لشرح من أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي.

ويتكون المشروع من مسار بطول 7450م يحتوي على قناة صندوقية بـ4 فتحات بطول 2875م وقناة صندوقية أخرى بـ3 فتحات بطول 2850م، وقناة صندوقية بفتحتين بطول 1725م، يربط على المسار الرئيسي 4 عبارات جانبية لأحياء: (الحزام، وآل هتيلة، وآل ساري، وآل نميس)، وتحتوي على 4 أحواض ترسيب، وجدران ساندة بطول 1220م، وقنوات صندوقية مختلفة القطاعات بطول 1834م.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:46 AM

بطول 7450م.. أمير نجران يفتتح مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف

يحتوي على قناة صندوقية بـ4 فتحات ويربط على المسار الرئيسي 4 عبارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في حماية الأرواح والممتلكات والتنمية الحضرية؛ منوهًا بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمشروعات التنمية والبنى التحتية في جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة نجران التي تتوالى بها المشروعات البلدية والخدمية لخدمة المواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف حتى وادي نجران.

وشاهد عرضًا مرئيًّا عن المشروع وتفاصيله ومراحل إنجازه، مستمعًا لشرح من أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي.

ويتكون المشروع من مسار بطول 7450م يحتوي على قناة صندوقية بـ4 فتحات بطول 2875م وقناة صندوقية أخرى بـ3 فتحات بطول 2850م، وقناة صندوقية بفتحتين بطول 1725م، يربط على المسار الرئيسي 4 عبارات جانبية لأحياء: (الحزام، وآل هتيلة، وآل ساري، وآل نميس)، وتحتوي على 4 أحواض ترسيب، وجدران ساندة بطول 1220م، وقنوات صندوقية مختلفة القطاعات بطول 1834م.

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