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بعد مواجهات عنيفة.. الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في صعدة

انهيار في صفوف المتمردين.. قتلى وجرحى وفرار خلّف أسلحتهم الثقيلة

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني في تحرير مواقع جديدة، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية الانقلابية، في جبهة علب بمحافظة صعدة شمال اليمن، وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الجيش الوطني في اللواء الخامس حرس حدود، تَمَكّن -الليلة الماضية- من تحرير مواقع استراتيجية؛ وهي: (سائلة مقيرع، والميمنة، وضهر البركان، الميسرة، ومشروع الماء، والفريض، ومقيرع، وتبة القناص).

وأضاف الموقع أن المواجهات أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الميليشيا الانقلابية وجرح آخرين، وفرار بقية العناصر مخلّفين وراءهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

وبيّن أن المواجهات لا تزال مستمرة في ظل تقدم الجيش الوطني في الجبهة، وانهيار معنويات الميليشيا الانقلابية.

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بعد مواجهات عنيفة.. الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في صعدة
سبق

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني في تحرير مواقع جديدة، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية الانقلابية، في جبهة علب بمحافظة صعدة شمال اليمن، وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الجيش الوطني في اللواء الخامس حرس حدود، تَمَكّن -الليلة الماضية- من تحرير مواقع استراتيجية؛ وهي: (سائلة مقيرع، والميمنة، وضهر البركان، الميسرة، ومشروع الماء، والفريض، ومقيرع، وتبة القناص).

وأضاف الموقع أن المواجهات أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الميليشيا الانقلابية وجرح آخرين، وفرار بقية العناصر مخلّفين وراءهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

وبيّن أن المواجهات لا تزال مستمرة في ظل تقدم الجيش الوطني في الجبهة، وانهيار معنويات الميليشيا الانقلابية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:42 AM

بعد مواجهات عنيفة.. الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في صعدة

انهيار في صفوف المتمردين.. قتلى وجرحى وفرار خلّف أسلحتهم الثقيلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نجحت قوات الجيش الوطني اليمني في تحرير مواقع جديدة، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الحوثية الانقلابية، في جبهة علب بمحافظة صعدة شمال اليمن، وكبّدت الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن الجيش الوطني في اللواء الخامس حرس حدود، تَمَكّن -الليلة الماضية- من تحرير مواقع استراتيجية؛ وهي: (سائلة مقيرع، والميمنة، وضهر البركان، الميسرة، ومشروع الماء، والفريض، ومقيرع، وتبة القناص).

وأضاف الموقع أن المواجهات أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الميليشيا الانقلابية وجرح آخرين، وفرار بقية العناصر مخلّفين وراءهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

وبيّن أن المواجهات لا تزال مستمرة في ظل تقدم الجيش الوطني في الجبهة، وانهيار معنويات الميليشيا الانقلابية.

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