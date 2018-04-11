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شرطة الشرقية تطيح بمواطن صوَّر جزءًا من أرفف فارغة من السلع لنشر الشائعات

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي ، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعمد شخص لتصوير جزء من الأرفف المفرغة من السلع أثناء تنظيفها في أحد المتاجر مصحوبا بتعليقه على أنها فارغة من المنتجات بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً في محافظة حفر الباطن ، حيث جرى إيقافه و اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

شرطة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تطيح بمواطن صوَّر جزءًا من أرفف فارغة من السلع لنشر الشائعات
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي ، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعمد شخص لتصوير جزء من الأرفف المفرغة من السلع أثناء تنظيفها في أحد المتاجر مصحوبا بتعليقه على أنها فارغة من المنتجات بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً في محافظة حفر الباطن ، حيث جرى إيقافه و اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
11:25 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
12:22 AM

شرطة الشرقية تطيح بمواطن صوَّر جزءًا من أرفف فارغة من السلع لنشر الشائعات

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
16
11,463

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي ، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعمد شخص لتصوير جزء من الأرفف المفرغة من السلع أثناء تنظيفها في أحد المتاجر مصحوبا بتعليقه على أنها فارغة من المنتجات بغرض الإرجاف ونشر الشائعات بنقص السلع والخدمات؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً في محافظة حفر الباطن ، حيث جرى إيقافه و اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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