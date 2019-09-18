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"أمين جدة" يفتتح معرض "اليوم الوطني ٨٩" التشكيلي

رعى أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، مساء اليوم، وبحضور الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس النادي الأدبي، ومحمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، ووليد بافقيه مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، والدكتور طلال أدهم بمركز أدهم للفنون، الفعاليات الثقافية والفنية لاحتفالات النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون المقامة بمناسبة اليوم الوطني ٨٩.

واستُقبل الأمين بعروض الفلكلور الشعبي الذي قدمته فرقة جمعية الثقافة والفنون، ثم تجول على المرسم الحر الذي شارك فيه عددٌ كبيرٌ من الفنانين والفنانات.

واطلع على المعرض المتنوع في المركز ثم قام بزيارة صالة رؤى الفن.

وافتتح المعرض التشكيلي المقام بمناسبة اليوم الوطني والاطلاع على معرض الكتاب المصاحب.

وفي ختام الجولة قدمت فرقة الجمعية عددًا من ألوان الفلكلور الشعبي.

وأعرب الدكتور عبدالله السلمي عن شكره للأمين على دعمه للحركة الثقافية وافتتاحه الفعاليات الثقافية التي تتزامن مع الاحتفالات المقامة بمناسبة اليوم الوطني.

ومن جانب آخر ثمّن محمد آل صبيح رعاية الأمين وافتتاحه للفعاليات، مضيفًا أن دور الجمعية والنادي والأمانة محوري للعمل في منظومة تُسهم في الارتقاء بالمشهد الثقافي في جدة وتجعل منها مدينة للثقافة والفنون.

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"أمين جدة" يفتتح معرض "اليوم الوطني ٨٩" التشكيلي
سبق

رعى أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، مساء اليوم، وبحضور الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس النادي الأدبي، ومحمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، ووليد بافقيه مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، والدكتور طلال أدهم بمركز أدهم للفنون، الفعاليات الثقافية والفنية لاحتفالات النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون المقامة بمناسبة اليوم الوطني ٨٩.

واستُقبل الأمين بعروض الفلكلور الشعبي الذي قدمته فرقة جمعية الثقافة والفنون، ثم تجول على المرسم الحر الذي شارك فيه عددٌ كبيرٌ من الفنانين والفنانات.

واطلع على المعرض المتنوع في المركز ثم قام بزيارة صالة رؤى الفن.

وافتتح المعرض التشكيلي المقام بمناسبة اليوم الوطني والاطلاع على معرض الكتاب المصاحب.

وفي ختام الجولة قدمت فرقة الجمعية عددًا من ألوان الفلكلور الشعبي.

وأعرب الدكتور عبدالله السلمي عن شكره للأمين على دعمه للحركة الثقافية وافتتاحه الفعاليات الثقافية التي تتزامن مع الاحتفالات المقامة بمناسبة اليوم الوطني.

ومن جانب آخر ثمّن محمد آل صبيح رعاية الأمين وافتتاحه للفعاليات، مضيفًا أن دور الجمعية والنادي والأمانة محوري للعمل في منظومة تُسهم في الارتقاء بالمشهد الثقافي في جدة وتجعل منها مدينة للثقافة والفنون.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
11:45 PM

"أمين جدة" يفتتح معرض "اليوم الوطني ٨٩" التشكيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رعى أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، مساء اليوم، وبحضور الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس النادي الأدبي، ومحمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة، ووليد بافقيه مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، والدكتور طلال أدهم بمركز أدهم للفنون، الفعاليات الثقافية والفنية لاحتفالات النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون المقامة بمناسبة اليوم الوطني ٨٩.

واستُقبل الأمين بعروض الفلكلور الشعبي الذي قدمته فرقة جمعية الثقافة والفنون، ثم تجول على المرسم الحر الذي شارك فيه عددٌ كبيرٌ من الفنانين والفنانات.

واطلع على المعرض المتنوع في المركز ثم قام بزيارة صالة رؤى الفن.

وافتتح المعرض التشكيلي المقام بمناسبة اليوم الوطني والاطلاع على معرض الكتاب المصاحب.

وفي ختام الجولة قدمت فرقة الجمعية عددًا من ألوان الفلكلور الشعبي.

وأعرب الدكتور عبدالله السلمي عن شكره للأمين على دعمه للحركة الثقافية وافتتاحه الفعاليات الثقافية التي تتزامن مع الاحتفالات المقامة بمناسبة اليوم الوطني.

ومن جانب آخر ثمّن محمد آل صبيح رعاية الأمين وافتتاحه للفعاليات، مضيفًا أن دور الجمعية والنادي والأمانة محوري للعمل في منظومة تُسهم في الارتقاء بالمشهد الثقافي في جدة وتجعل منها مدينة للثقافة والفنون.

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