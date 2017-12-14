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النيران تشتعل في حاملة الطائرات الوحيدة لدى روسيا

مصير 3 أشخاص غير معروف

أفادت وكالات أنباء روسية بنشوب النيران في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، أدميرال كوزنيتسوف، اليوم (الخميس) خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي، حسبما أوردت "رويترز".

وأشارت الوكالات إلى أن مصير ثلاثة أشخاص غير معروف.

من جهتها نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مصدر أن الحريق بدأ على السطح العلوي وأن دخانًا كثيفًا أسود ينبعث من الحاملة.

حاملة الطائرات الروسية أدميرال كوزنيتسوف

الرئيسية/ أخبار العالم

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النيران تشتعل في حاملة الطائرات الوحيدة لدى روسيا
سبق

أفادت وكالات أنباء روسية بنشوب النيران في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، أدميرال كوزنيتسوف، اليوم (الخميس) خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي، حسبما أوردت "رويترز".

وأشارت الوكالات إلى أن مصير ثلاثة أشخاص غير معروف.

من جهتها نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مصدر أن الحريق بدأ على السطح العلوي وأن دخانًا كثيفًا أسود ينبعث من الحاملة.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
03:14 PM

النيران تشتعل في حاملة الطائرات الوحيدة لدى روسيا

مصير 3 أشخاص غير معروف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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27,370

أفادت وكالات أنباء روسية بنشوب النيران في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة، أدميرال كوزنيتسوف، اليوم (الخميس) خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي، حسبما أوردت "رويترز".

وأشارت الوكالات إلى أن مصير ثلاثة أشخاص غير معروف.

من جهتها نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن مصدر أن الحريق بدأ على السطح العلوي وأن دخانًا كثيفًا أسود ينبعث من الحاملة.

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