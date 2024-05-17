أمير الرياض مهنئاً خريجي وخريجات جامعة الملك سعود: فخور بعزمكم

قال: منعني الوباء من أن أكون بينكم ومعكم في يومِ فرحكم وميدانِ تَتَويجكم

وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة تهنئة لطلاب وطالبات جامعة الملك سعود بمناسبة تخرجهم لهذا العام 2020 قال فيها: "أبنائي وبناتي خريجي جامعة الملك سعود ‎السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎، أكتبُ لكم مفاخراً بعزمكم ومهنئا لكم على التخرجِ في ظِّل هذه الظروف التي يعيشها العالمُ أجمع مع هذا الوباءِ الذي منعني من أن أكونَ بينكم ومعكم في يومِ فرحكم وميدانِ تَتَويجكم في رحابِ جامعتكم".

وتابع قائلاً: "أيُّها الخريجُ وأيُّتها الخريجةُ، ‎إن وطَنَكُم يحتاجُكم اليومَ لأن تكونوا قادرينَ على بناءِ الأفضلِ، فثقوا بأنفسِكم، وواصلوا نجاحَكم، اعملوا باختلاف، اعملوا بتميز، اعملوا بإبداع، اصنعوا الفرق، ابتكروا، كونوا كما هيأكم وطنكم، وأشكُر مديرَ الجامعة وزملائه من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ والموظفينَ والطلابِ، الذين أثبتوا بحقٍ أن الجامعةَ وأبناءها كما عودونا دائما على قدرٍ عالٍ من المسؤوليةِ والاحترافية في العمل".

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر جميع الطلاب والطالبات خريجي هذا العام (2020) بكلمة قال فيها: "أبنائي وبناتي خريجي جامعة الملك سعود نعيشُ اليوم معكم فرحةَ التخرج ونُزجِي لكم فيها أجملَ التهاني والتبريكات يأتي ذلك وأنتم تَرسمونَ لأنفسكم مكاناً في الحياة العمليةِ في ظلِّ هذه الظروف التي يعيشها العالمُ أجمع. وجامعةُ الملك سعود إذ تباركُ لكم هذه اللحظاتِ لًتُدرِكُ هِمتَكم وعزمَكُم على الانطلاقِ إلى آفاقٍ أرحب، في خدمةِ الوطنِ والمجتمعِ إذ يراهنُ وطنُكم على قُدرتِكم وعطائكم".

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي بمناسبة تخريج الدفعة 2020 أن هذا العام الدراسي أثبت أن بلادنا بقيادتها الرشيدة هي الأسبق والأكثر حرصاً على كل مواطن ومقيم في أرضها، فهذا العام حمل في طياته تحديات جسام، بسبب جائحة “كورونا” المستجد (كوفيد-19) إلا أن جامعة الملك سعود واجهت هذه التحديات بعزم وتفان استطاعت عن طريقه الإسهام في تنمية الوطن، وبناء المواطن الصالح.

وأفاد أن تخرج دفعة من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات يعد مناسبة عزيزة علينا نشاطرهم فيها الفرحة والسرور بعد عدة سنوات من الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله، سائلاً الله أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم، والمساهمة في التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا في مختلف مجالات العمل.



كما هنأت الدكتورة غادة بنت سيف وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات خريجي جامعة الملك سعود للعام 2020، وقالت: أنتم فخر الجامعة وجيل الرؤية الواعد والقادر على تحقيق طموحات وطننا العظيم وثقتنا بكم عالية، وآمالنا بكم كبيرة.