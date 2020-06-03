لشهر رمضان.. "تعليم الجوف" تودع 2.4 مليون ريال في حسابات الطلاب

عبر نظام التحويل السريع لنحو 6770 مستفيدًا من برنامج الإعانات والمكافآت

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، أكثر من 2.4 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 6770 طالبًا وطالبة، مستفيدين من برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر بن فرحان الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، وإعانة بدل الاغتراب، وإعانة القرى النائية، لشهر رمضان لعام 1441هـ.