انطلاق أكبر بطولة لألعاب "فيفا" و"فورتنايت" و"ببجي" بجوائز تصل إلى 500 ألف ريال

بدعم من وزارة الرياضة.. وبالشراكة بين اتحاد الرياضات الإلكترونية وstc

بدعم ومتابعة من وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، تنظيم الاتحاد بطولة (قد التحدي)، بالشراكة مع الممكِّن الرقمي للبطولة مجموعة stc.

وستضم البطولة ثلاث ألعاب شهيرة عالميًّا، هي: "فيفا" و"ببجي" و"فورتنايت"، بجوائز مالية تصل إلى نصف مليون ريال، وللفئات العمرية كافة.

وأشار إلى أن انطلاق هذه البطولة خلال هذه الفترة يهدف إلى استغلال فترة التزام المواطنين والمقيمين بفترة الحظر، وإضفاء أجواء مميزة لهم من الترفيه والتشويق بمجال الرياضات الإلكترونية، مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه الرياضات بالسعودية.

وقال: "هي في الوقت نفسه مبادرة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية ومجموعة stc ضمن المبادرات المتعددة التي أطلقتها الكثير من الجهات الحكومية والخاصة خلال مواجهتنا فيروس كورونا المستجد؛ كون الالتزام بالبقاء في المنازل من أهم الأسباب لمكافحة انتشار هذا الفيروس".

وأضاف: "نتوقع أن تحقق هذه البطولة أهدافها وفوائدها لجيل الشباب، وخصوصًا أن 21 % منهم يمارسون الألعاب الإلكترونية بصورة أسبوعية قبل الأزمة الحالية. ونتوقع أن تكون ممارستهم بطبيعة الحال أكثر ارتفاعًا مع الالتزام بتعليمات الحكومة بالبقاء في المنازل لفترات طويلة على غير المعتاد سابقًا، ومشاركتهم بصورة حية هواياتهم مع الألعاب الإلكترونية بأجواء تنافسية، وتنظيم يتناسب مع تطلعات القيادة بالسعودية".

من جهته، أكد عثمان بن دهش الدهش، نائب الرئيس لقطاع التطوير المؤسسي في stc، أن مشاركة مجموعة stc بوصفها ممكِّنًا رقميًّا لبطولة (قد التحدي) تأتي إيمانًا منها بأهمية مثل هذه الرياضات، وشعبيتها لدى الشباب الشغوفين بها، وتدعم التوجهات التي أطلقها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستفادة من خدمات الفايبر المنزلية التي تواكب بكل يُسر وسهولة السرعات التي تحتاج إليها الألعاب الإلكترونية.

وأضاف: "نواكب ذلك من خلال البنية التحية الكبيرة التي تملكها المجموعة، وخصوصًا فيما يتعلق بخدمة الفايبر، وشبكة الجيل الخامس. ويأتي ذلك استكمالاً لنجاح شبكةstc في قدرتها على استيعاب النمو الكبير الذي تشهده السعودية حاليا، وخصوصًا في دعم التعليم عن بُعد، والعمل عن بُعد، والتطبيقات الخاصة بالمجال الصحي؛ إذ حققت الشبكة نجاحات قياسية في هذا المجال".

وأشار "الدهش" إلى أهمية مواكبة تطلعات الجميع خلال التزامنا بمنع التجول بالاستمتاع بأسلوب ترفيهي مختلف ومفيد داخل المنازل، ولا أدل على ذلك من الإقبال على منصات الألعاب بنمو وصل خلال هذه الفترة إلى أكثر من 256 %.