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استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال على حدود غزة

إصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على طول الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، النارَ على متظاهرين فلسطينيين.


وقالت الوزارة في بيان لها: إن "شهيدًا سقط، وأصيب 5 آخرون بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس".

وأشارت الوزارة إلى أن الشهيد هو فتى في السادسة عشرة من عمره، واستشهد بعد إصابته بعيار ناري في منطقة البطن، فيما وصفت مصادر فلسطينية جراح المصابين الآخرين ما بين متوسطة وطفيفة.

وتوافد عشرات المتظاهرين الفلسطينيين، لمنطقة الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع؛ حيث خرج المتظاهرون دون دعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار لأية فعاليات على حدود غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أن المتظاهرين حاولوا تخريب السياج الحدودي في المنطقة الحدودية؛ ما دفع الجنود الإسرائيليين لإطلاق النار صوبهم.

فلسطين غزة وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال على حدود غزة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على طول الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، النارَ على متظاهرين فلسطينيين.


وقالت الوزارة في بيان لها: إن "شهيدًا سقط، وأصيب 5 آخرون بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس".

وأشارت الوزارة إلى أن الشهيد هو فتى في السادسة عشرة من عمره، واستشهد بعد إصابته بعيار ناري في منطقة البطن، فيما وصفت مصادر فلسطينية جراح المصابين الآخرين ما بين متوسطة وطفيفة.

وتوافد عشرات المتظاهرين الفلسطينيين، لمنطقة الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع؛ حيث خرج المتظاهرون دون دعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار لأية فعاليات على حدود غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أن المتظاهرين حاولوا تخريب السياج الحدودي في المنطقة الحدودية؛ ما دفع الجنود الإسرائيليين لإطلاق النار صوبهم.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
07:51 PM

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال على حدود غزة

إصابة 5 آخرين بجراح متفاوتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على طول الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، النارَ على متظاهرين فلسطينيين.


وقالت الوزارة في بيان لها: إن "شهيدًا سقط، وأصيب 5 آخرون بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس".

وأشارت الوزارة إلى أن الشهيد هو فتى في السادسة عشرة من عمره، واستشهد بعد إصابته بعيار ناري في منطقة البطن، فيما وصفت مصادر فلسطينية جراح المصابين الآخرين ما بين متوسطة وطفيفة.

وتوافد عشرات المتظاهرين الفلسطينيين، لمنطقة الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع؛ حيث خرج المتظاهرون دون دعوة الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار لأية فعاليات على حدود غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أن المتظاهرين حاولوا تخريب السياج الحدودي في المنطقة الحدودية؛ ما دفع الجنود الإسرائيليين لإطلاق النار صوبهم.

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