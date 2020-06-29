النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

"التجارة": حملة تصحيح لـ 86 مركبة QX50 INFINITI 2019

بسبب خطأ في الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود "بنزين 91"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، حملة تصحيح 86 مركبة QX50" INFINITI" 2019.

وقالت "التجارة" إن الحملة سببها رصد خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود "بنزين 91" عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 95".

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في بطاقة اقتصاد الوقود والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك وناقل الحركة "12 شهرًا إضافيًا أو 20.000 كم".

وزارة التجارة

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"التجارة": حملة تصحيح لـ 86 مركبة QX50 INFINITI 2019
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، حملة تصحيح 86 مركبة QX50" INFINITI" 2019.

وقالت "التجارة" إن الحملة سببها رصد خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود "بنزين 91" عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 95".

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في بطاقة اقتصاد الوقود والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك وناقل الحركة "12 شهرًا إضافيًا أو 20.000 كم".

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
01:27 PM

"التجارة": حملة تصحيح لـ 86 مركبة QX50 INFINITI 2019

بسبب خطأ في الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود "بنزين 91"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,325

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، حملة تصحيح 86 مركبة QX50" INFINITI" 2019.

وقالت "التجارة" إن الحملة سببها رصد خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود "بنزين 91" عن الوقود الفعلي للمركبة "بنزين 95".

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في بطاقة اقتصاد الوقود والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك وناقل الحركة "12 شهرًا إضافيًا أو 20.000 كم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,475
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,340
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,658

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة