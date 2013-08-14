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فعاليات "عيد الجبيل" تشعل حماس الزوار في 10 مواقع

تميزت بتنوعها والإقبال الكثيف من العائلات

تواصل فعاليات عيد الأضحى المبارك بمحافظة الجبيل، والتي انطلقت ثاني أيام العيد، جذب الزوار والمتنزهين بما تحتويه من فعاليات وأنشطة ترفيهية ومسرحيات كوميدية هادفة.

وشهدت مواقع الفعاليات الموزعة في مدينتي الجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل إقبالاً كثيفًا من العائلات التي حرصت على الحضور والاستمتاع بالعروض والألعاب المقامة.

وكانت لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل أعدت روزنامة ترفيه متنوعة مناسبة لمختلف الفئات في مدينة الجبيل والجبيل الصناعية.

وشهدت حديقة السلام عددًا من الفعاليات، وكذلك شهدت ساحات كورنيش الفناتير إقامة فعاليات الحديقة البحرية.

واحتضن النادي البحري فعاليات الألعاب المائية للأطفال، فيما أُقيمت مسرحية مصباح علاء الدين بمسرح قاعة الأمير متعب ببلدية الجبيل، وشملت الفعاليات مسرحًا مفتوحًا للأطفال لمدة أربعة أيام في حديقة السلام.

كما أُقيمت العديد من الفعاليات التراثية والترفيهية بمواقع أخرى شملت: مركز المعرفة والإبداع بالفناتير ومركز الملك عبدالله الحضاري بالإضافة إلى الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية المغلقة.

من جانب آخر، أشاد محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر بالجهود المبذولة لتجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات من قِبل الهيئة الملكية بالجبيل وبلدية الجبيل، مؤكدًا حرص لجنة المناسبات العامة على العمل على إنشاء مركز دائم للفعاليات في حديقة السلام.

وتستمر احتفالات وفعاليات العيد بمحافظة الجبيل حتى خامس أيام العيد، أما في الجبيل الصناعية فتتواصل حتى 30 أغسطس الحالي.

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فعاليات "عيد الجبيل" تشعل حماس الزوار في 10 مواقع
سبق

تواصل فعاليات عيد الأضحى المبارك بمحافظة الجبيل، والتي انطلقت ثاني أيام العيد، جذب الزوار والمتنزهين بما تحتويه من فعاليات وأنشطة ترفيهية ومسرحيات كوميدية هادفة.

وشهدت مواقع الفعاليات الموزعة في مدينتي الجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل إقبالاً كثيفًا من العائلات التي حرصت على الحضور والاستمتاع بالعروض والألعاب المقامة.

وكانت لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل أعدت روزنامة ترفيه متنوعة مناسبة لمختلف الفئات في مدينة الجبيل والجبيل الصناعية.

وشهدت حديقة السلام عددًا من الفعاليات، وكذلك شهدت ساحات كورنيش الفناتير إقامة فعاليات الحديقة البحرية.

واحتضن النادي البحري فعاليات الألعاب المائية للأطفال، فيما أُقيمت مسرحية مصباح علاء الدين بمسرح قاعة الأمير متعب ببلدية الجبيل، وشملت الفعاليات مسرحًا مفتوحًا للأطفال لمدة أربعة أيام في حديقة السلام.

كما أُقيمت العديد من الفعاليات التراثية والترفيهية بمواقع أخرى شملت: مركز المعرفة والإبداع بالفناتير ومركز الملك عبدالله الحضاري بالإضافة إلى الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية المغلقة.

من جانب آخر، أشاد محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر بالجهود المبذولة لتجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات من قِبل الهيئة الملكية بالجبيل وبلدية الجبيل، مؤكدًا حرص لجنة المناسبات العامة على العمل على إنشاء مركز دائم للفعاليات في حديقة السلام.

وتستمر احتفالات وفعاليات العيد بمحافظة الجبيل حتى خامس أيام العيد، أما في الجبيل الصناعية فتتواصل حتى 30 أغسطس الحالي.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
01:42 AM

فعاليات "عيد الجبيل" تشعل حماس الزوار في 10 مواقع

تميزت بتنوعها والإقبال الكثيف من العائلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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تواصل فعاليات عيد الأضحى المبارك بمحافظة الجبيل، والتي انطلقت ثاني أيام العيد، جذب الزوار والمتنزهين بما تحتويه من فعاليات وأنشطة ترفيهية ومسرحيات كوميدية هادفة.

وشهدت مواقع الفعاليات الموزعة في مدينتي الجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل إقبالاً كثيفًا من العائلات التي حرصت على الحضور والاستمتاع بالعروض والألعاب المقامة.

وكانت لجنة المناسبات العامة بمحافظة الجبيل أعدت روزنامة ترفيه متنوعة مناسبة لمختلف الفئات في مدينة الجبيل والجبيل الصناعية.

وشهدت حديقة السلام عددًا من الفعاليات، وكذلك شهدت ساحات كورنيش الفناتير إقامة فعاليات الحديقة البحرية.

واحتضن النادي البحري فعاليات الألعاب المائية للأطفال، فيما أُقيمت مسرحية مصباح علاء الدين بمسرح قاعة الأمير متعب ببلدية الجبيل، وشملت الفعاليات مسرحًا مفتوحًا للأطفال لمدة أربعة أيام في حديقة السلام.

كما أُقيمت العديد من الفعاليات التراثية والترفيهية بمواقع أخرى شملت: مركز المعرفة والإبداع بالفناتير ومركز الملك عبدالله الحضاري بالإضافة إلى الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية المغلقة.

من جانب آخر، أشاد محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر بالجهود المبذولة لتجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات من قِبل الهيئة الملكية بالجبيل وبلدية الجبيل، مؤكدًا حرص لجنة المناسبات العامة على العمل على إنشاء مركز دائم للفعاليات في حديقة السلام.

وتستمر احتفالات وفعاليات العيد بمحافظة الجبيل حتى خامس أيام العيد، أما في الجبيل الصناعية فتتواصل حتى 30 أغسطس الحالي.

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