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"تعليم الرياض" ينظم مسابقة ثقافية في الإلقاء لطلاب أندية الحي

تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق وتعميق الانتماء للوطن

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأسبوع القادم مسابقة ثقافية لطلاب أندية الحي الترفيهية التعليمية في الإلقاء والتي ستقام في نادي القيم.

وتفصيلاً، أوضح مدير النشاط الطلابي ممثل أندية الحي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة أن المسابقة سيشارك فيها طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الملتحقين في أندية الحي، وذلك من خلال منافستهم فيما بينهم والفائز منهم يتم ترشيحه ليتسابق مع أقرانه من طلاب الأندية الأخرى والبالغ عددهم 62 طالباً لمعرفة أفضل الطلاب تميزاً في مجال الإلقاء على مستوى الأندية.

وبيّن "أبو عباة" أن الهدف من المسابقة هو ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وقادته والتدرب على مواجهة الجمهور وتنمية مهارات القراءة والاطلاع والتوجيه لحسن الاختيار، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل الاجتماعي وإذكاء روح التنافس البناء لاستثمار أوقات الفراغ بما يفيد، وتقدير الذات بتنمية المهارات وتعزيز القدرات وتوثيق العلاقة بين النادي والأسرة والمجتمع.

من جهته، قال مشرف النشاط الثقافي في تعليم الرياض المشرف على المسابقة عبدالله الفارس إن شروط المسابقة التي يجب أن يلتزم فيها النادي هي ترشيح طالب واحد من كل نادي وأن يلتزم الطالب خلال إلقائه باللغة العربية الفصحى وأن يلقي الطالب مراعياً سلامة اللغة والنطق الصحيح أثناء الإلقاء وأن يوظف المهارات الإلقائية بشكل إبداعي وأن لا تتجاوز مدة الإلقاء ثلاث دقائق، وأن يرتبط النص المختار بتطلعات الوطن بتحقيق رؤية المملكة 2030، ولا يشترط أن يكون النص في حال كونه قصيدة أن تكون من نظم الملقي.

وأكد "الفارس" على جميع المشاركين الحضور لمكان المسابقة الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة التاسعة مساء، داعياً جميع الأندية لحث الطلاب للمشاركة في المسابقة، مشيراً أنه سيتم تقديم جوائز نقدية وعينية للفائزين.


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"تعليم الرياض" ينظم مسابقة ثقافية في الإلقاء لطلاب أندية الحي
سبق

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأسبوع القادم مسابقة ثقافية لطلاب أندية الحي الترفيهية التعليمية في الإلقاء والتي ستقام في نادي القيم.

وتفصيلاً، أوضح مدير النشاط الطلابي ممثل أندية الحي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة أن المسابقة سيشارك فيها طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الملتحقين في أندية الحي، وذلك من خلال منافستهم فيما بينهم والفائز منهم يتم ترشيحه ليتسابق مع أقرانه من طلاب الأندية الأخرى والبالغ عددهم 62 طالباً لمعرفة أفضل الطلاب تميزاً في مجال الإلقاء على مستوى الأندية.

وبيّن "أبو عباة" أن الهدف من المسابقة هو ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وقادته والتدرب على مواجهة الجمهور وتنمية مهارات القراءة والاطلاع والتوجيه لحسن الاختيار، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل الاجتماعي وإذكاء روح التنافس البناء لاستثمار أوقات الفراغ بما يفيد، وتقدير الذات بتنمية المهارات وتعزيز القدرات وتوثيق العلاقة بين النادي والأسرة والمجتمع.

من جهته، قال مشرف النشاط الثقافي في تعليم الرياض المشرف على المسابقة عبدالله الفارس إن شروط المسابقة التي يجب أن يلتزم فيها النادي هي ترشيح طالب واحد من كل نادي وأن يلتزم الطالب خلال إلقائه باللغة العربية الفصحى وأن يلقي الطالب مراعياً سلامة اللغة والنطق الصحيح أثناء الإلقاء وأن يوظف المهارات الإلقائية بشكل إبداعي وأن لا تتجاوز مدة الإلقاء ثلاث دقائق، وأن يرتبط النص المختار بتطلعات الوطن بتحقيق رؤية المملكة 2030، ولا يشترط أن يكون النص في حال كونه قصيدة أن تكون من نظم الملقي.

وأكد "الفارس" على جميع المشاركين الحضور لمكان المسابقة الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة التاسعة مساء، داعياً جميع الأندية لحث الطلاب للمشاركة في المسابقة، مشيراً أنه سيتم تقديم جوائز نقدية وعينية للفائزين.


24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
08:20 PM

"تعليم الرياض" ينظم مسابقة ثقافية في الإلقاء لطلاب أندية الحي

تهدف إلى ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق وتعميق الانتماء للوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأسبوع القادم مسابقة ثقافية لطلاب أندية الحي الترفيهية التعليمية في الإلقاء والتي ستقام في نادي القيم.

وتفصيلاً، أوضح مدير النشاط الطلابي ممثل أندية الحي في تعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة أن المسابقة سيشارك فيها طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الملتحقين في أندية الحي، وذلك من خلال منافستهم فيما بينهم والفائز منهم يتم ترشيحه ليتسابق مع أقرانه من طلاب الأندية الأخرى والبالغ عددهم 62 طالباً لمعرفة أفضل الطلاب تميزاً في مجال الإلقاء على مستوى الأندية.

وبيّن "أبو عباة" أن الهدف من المسابقة هو ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وقادته والتدرب على مواجهة الجمهور وتنمية مهارات القراءة والاطلاع والتوجيه لحسن الاختيار، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتواصل الاجتماعي وإذكاء روح التنافس البناء لاستثمار أوقات الفراغ بما يفيد، وتقدير الذات بتنمية المهارات وتعزيز القدرات وتوثيق العلاقة بين النادي والأسرة والمجتمع.

من جهته، قال مشرف النشاط الثقافي في تعليم الرياض المشرف على المسابقة عبدالله الفارس إن شروط المسابقة التي يجب أن يلتزم فيها النادي هي ترشيح طالب واحد من كل نادي وأن يلتزم الطالب خلال إلقائه باللغة العربية الفصحى وأن يلقي الطالب مراعياً سلامة اللغة والنطق الصحيح أثناء الإلقاء وأن يوظف المهارات الإلقائية بشكل إبداعي وأن لا تتجاوز مدة الإلقاء ثلاث دقائق، وأن يرتبط النص المختار بتطلعات الوطن بتحقيق رؤية المملكة 2030، ولا يشترط أن يكون النص في حال كونه قصيدة أن تكون من نظم الملقي.

وأكد "الفارس" على جميع المشاركين الحضور لمكان المسابقة الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة التاسعة مساء، داعياً جميع الأندية لحث الطلاب للمشاركة في المسابقة، مشيراً أنه سيتم تقديم جوائز نقدية وعينية للفائزين.


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