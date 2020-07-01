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الانطلاقة في 4 أغسطس المقبل.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23 من الدوري

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، عن جدول الجولات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 في 9 سبتمبر المقبل.

ستشهد الجولة 23 إقامة قمة المسابقة، بلقاء يجمع النصر والهلال في الخامس من أغسطس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الانطلاقة في 4 أغسطس المقبل.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23 من الدوري
سبق

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، عن جدول الجولات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 في 9 سبتمبر المقبل.

ستشهد الجولة 23 إقامة قمة المسابقة، بلقاء يجمع النصر والهلال في الخامس من أغسطس.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
08:09 PM

الانطلاقة في 4 أغسطس المقبل.. الهلال والنصر في قمة الجولة 23 من الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، عن جدول الجولات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات، فإن الجولة 23 ستنطلق في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تختتم المسابقة بمواجهات الجولة 30 في 9 سبتمبر المقبل.

ستشهد الجولة 23 إقامة قمة المسابقة، بلقاء يجمع النصر والهلال في الخامس من أغسطس.

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