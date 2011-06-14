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رسمياً.. اعتماد الدرعية منطقة انطلاق الموسم السادس من "فورمولا إي"

أعلن المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات اعتماد الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي – إف إي إي فورمولا إي).

وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر تغريدة في تويتر: "المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات يعلن الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي - إف إي إي فورمولا إي) اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل بإقامة جولتين يومي 22 و23، وذلك امتداداً للشراكة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة وفورمولا إي، التي تستمر لمدة تسعة أعوام".

وكانت الدرعية قد استضافت سباقات الفورمولا العام الماضي للمرة الأولى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. اعتماد الدرعية منطقة انطلاق الموسم السادس من "فورمولا إي"
سبق

أعلن المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات اعتماد الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي – إف إي إي فورمولا إي).

وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر تغريدة في تويتر: "المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات يعلن الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي - إف إي إي فورمولا إي) اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل بإقامة جولتين يومي 22 و23، وذلك امتداداً للشراكة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة وفورمولا إي، التي تستمر لمدة تسعة أعوام".

وكانت الدرعية قد استضافت سباقات الفورمولا العام الماضي للمرة الأولى.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
09:52 PM

رسمياً.. اعتماد الدرعية منطقة انطلاق الموسم السادس من "فورمولا إي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات اعتماد الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي – إف إي إي فورمولا إي).

وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر تغريدة في تويتر: "المجلس العالمي في الاتحاد الدولي للسيارات يعلن الدرعية بداية انطلاق موسمه السادس من (إي بي بي - إف إي إي فورمولا إي) اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل بإقامة جولتين يومي 22 و23، وذلك امتداداً للشراكة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة وفورمولا إي، التي تستمر لمدة تسعة أعوام".

وكانت الدرعية قد استضافت سباقات الفورمولا العام الماضي للمرة الأولى.

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