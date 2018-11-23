أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات وأعمال الاختبارات التحريرية بالمنطقة

أكد على أهمية الالتزام بتطبيق الاحترازات وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تقرير عن مؤشرات وأعمال الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ والتي تتواصل حضورياً لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين، وطلبة المرحلة الابتدائية عن بُعد عبر منصة "مدرستي"في مدن ومحافظات المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير, مؤكداً على أهمية الالتزام بتطبيق الاحترازات المعتمدة من "وقاية" ووزارة الصحة وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات للطلاب والطالبات سواء حضورياً أو عن بُعد, منوهاً سموه بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات بما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات .

كما هنأ الأمير فهد بن سلطان خلال اللقاء "القعير" بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، سائلًا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه لخدمة الدين والوطن.

.من جانبه اعرب مدير تعليم تبوك عن شكرة وعرفانه ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة للامير على ما يجده العمل التعليمي من دعم واهتمام منه وعناية المستمرة بأبنائه الطلاب والطالبات .