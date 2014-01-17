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ثلوج وأمطار وكتلة باردة.. "مدني تبوك" تتفاعل مع توقعات "الأرصاد": جاهزون

مع تواصل التحذيرات حول حالة الطقس والانخفاض الكبير لدرجات الحرارة

أكّدت إدارة الدفاع المدني بتبوك، أنها تتابع ميدانياً الحالة المناخية في المنطقة، لافتة إلى جاهزية فرقها التامة لأي حالات طارئة.

واستمرت اليوم توقعات المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، تزامناً مع استمرار الأجواء الباردة التي ستستمر على معظم القطاع الشمالي من المملكة، حيث لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة، وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق عدة منها تبوك، التي لا يُستبعد تساقط الثلوج بها على مرتفعات (جبل اللوز - علقان) .

يلي ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على تبوك وتلك المناطق، في حين يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثلوج وأمطار وكتلة باردة.. "مدني تبوك" تتفاعل مع توقعات "الأرصاد": جاهزون
سبق

أكّدت إدارة الدفاع المدني بتبوك، أنها تتابع ميدانياً الحالة المناخية في المنطقة، لافتة إلى جاهزية فرقها التامة لأي حالات طارئة.

واستمرت اليوم توقعات المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، تزامناً مع استمرار الأجواء الباردة التي ستستمر على معظم القطاع الشمالي من المملكة، حيث لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة، وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق عدة منها تبوك، التي لا يُستبعد تساقط الثلوج بها على مرتفعات (جبل اللوز - علقان) .

يلي ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على تبوك وتلك المناطق، في حين يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات .

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
12:30 PM

ثلوج وأمطار وكتلة باردة.. "مدني تبوك" تتفاعل مع توقعات "الأرصاد": جاهزون

مع تواصل التحذيرات حول حالة الطقس والانخفاض الكبير لدرجات الحرارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,020

أكّدت إدارة الدفاع المدني بتبوك، أنها تتابع ميدانياً الحالة المناخية في المنطقة، لافتة إلى جاهزية فرقها التامة لأي حالات طارئة.

واستمرت اليوم توقعات المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، تزامناً مع استمرار الأجواء الباردة التي ستستمر على معظم القطاع الشمالي من المملكة، حيث لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة، وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق عدة منها تبوك، التي لا يُستبعد تساقط الثلوج بها على مرتفعات (جبل اللوز - علقان) .

يلي ذلك انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على تبوك وتلك المناطق، في حين يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات .

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