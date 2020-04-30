"كورونا" يعصف بـ"قطر للبترول".. تخفيض وظائف وتقليص الإنفاق

ضعف الطلب وتباطؤ السوق

نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين، اليوم (الخميس)، أن قطر للبترول، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، تخطط لموجة جديدة من خفض الوظائف، وتقليص الإنفاق؛ من أجل التأقلم مع انحدار الطلب على النفط والغاز في أنحاء العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدران أن سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للبترول أبلغ موظفي الشركة في مذكرة داخلية، أن تخفيضات العمالة المزمعة ستكون جاهزة بشكل نهائي عقب عطلة عيد الفطر.

من جهته، ذكر أحد المصدرين أن قطر للبترول تدرس تقليل الإنفاق بسبب تباطؤ السوق التي ستكون ضعيفة لبعض الوقت، وأن التقليصات المزمعة لن تؤثر على مشاريع الطاقة.

وتقلص الإغلاقات الشاملة الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا، الطلب العالمي على الطاقة بشدة في ظل توقف أنشطة الشركات، بما يعزز توقعات الاقتصاديين لركود عالمي عميق.

وكان "الكعبي" أبلغ "رويترز" في وقت سابق من أبريل (نيسان) الجاري، أن قطر للبترول سترجئ بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتى 2025 عقب تأخير في عملية تقديم العروض، لكنها لن تقلص توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع غاز مسال في العالم.

وستكون تخفيضات الوظائف والتكاليف المزمعة هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول على مدى الأعوام الستة الأخيرة، ففي 2015، أعلنت الشركة أنها خفضت أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية عقب تراجع حاد في أسعار النفط والغاز فرض ضغوطًا مالية إضافية على قطر.