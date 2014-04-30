ضمن خطتها للأسبوع الخامس .. أمانة نجران تعالج تشوه حاويات النظافة

داخل الأحياء وتمثلت في صيانة ودهان وتحسين أماكنها في الشوارع

بدأت أمانة منطقة نجران صباح اليوم الأحد في تنفيذ محاور خطة الإسبوع الخامس من حملة " معالجة التشوه البصري " بتنفيذ مبادرة معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بمدينة نجران

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق قائلا: ان إطلاق مبادرة معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بمدينة نجران تأتي ضمن محاور خطة الستة الأسابيع المكثفة في الإسبوع الخامس من الخطة لحملة معالجة " التشوه البصري " بالمنطقة

واضاف : ان أهداف هذه المبادرة تتمثل في صيانة ودهان حاويات النظافة وتحسين أماكنها في الشوارع ووضع رسومات على الحاويات بالقرب من المدارس لزياده الوعى لدي المجتمع وذلك من خلال فرق متخصصة في عملية اصلاح ودهان حاويات النظافة وتحسين اماكنها وفق خطة العمل المعدة لتنفيذ مبادرات حملة معالجة التشوه البصري بمنطقة نجران التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية مؤخرا على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لمبادرات حملة معالجة " التشوه البصري التي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوة البصري بمنطقة نجران تماشيا مع خطة الحملة .