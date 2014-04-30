النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمن خطتها للأسبوع الخامس .. أمانة نجران تعالج تشوه حاويات النظافة

داخل الأحياء وتمثلت في صيانة ودهان وتحسين أماكنها في الشوارع

بدأت أمانة منطقة نجران صباح اليوم الأحد في تنفيذ محاور خطة الإسبوع الخامس من حملة " معالجة التشوه البصري " بتنفيذ مبادرة معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بمدينة نجران

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق قائلا: ان إطلاق مبادرة معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بمدينة نجران تأتي ضمن محاور خطة الستة الأسابيع المكثفة في الإسبوع الخامس من الخطة لحملة معالجة " التشوه البصري " بالمنطقة

واضاف : ان أهداف هذه المبادرة تتمثل في صيانة ودهان حاويات النظافة وتحسين أماكنها في الشوارع ووضع رسومات على الحاويات بالقرب من المدارس لزياده الوعى لدي المجتمع وذلك من خلال فرق متخصصة في عملية اصلاح ودهان حاويات النظافة وتحسين اماكنها وفق خطة العمل المعدة لتنفيذ مبادرات حملة معالجة التشوه البصري بمنطقة نجران التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية مؤخرا على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لمبادرات حملة معالجة " التشوه البصري التي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوة البصري بمنطقة نجران تماشيا مع خطة الحملة .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ضمن خطتها للأسبوع الخامس .. أمانة نجران تعالج تشوه حاويات النظافة
سبق

بدأت أمانة منطقة نجران صباح اليوم الأحد في تنفيذ محاور خطة الإسبوع الخامس من حملة " معالجة التشوه البصري " بتنفيذ مبادرة معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بمدينة نجران

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق قائلا: ان إطلاق مبادرة معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بمدينة نجران تأتي ضمن محاور خطة الستة الأسابيع المكثفة في الإسبوع الخامس من الخطة لحملة معالجة " التشوه البصري " بالمنطقة

واضاف : ان أهداف هذه المبادرة تتمثل في صيانة ودهان حاويات النظافة وتحسين أماكنها في الشوارع ووضع رسومات على الحاويات بالقرب من المدارس لزياده الوعى لدي المجتمع وذلك من خلال فرق متخصصة في عملية اصلاح ودهان حاويات النظافة وتحسين اماكنها وفق خطة العمل المعدة لتنفيذ مبادرات حملة معالجة التشوه البصري بمنطقة نجران التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية مؤخرا على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لمبادرات حملة معالجة " التشوه البصري التي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوة البصري بمنطقة نجران تماشيا مع خطة الحملة .

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
02:31 PM

ضمن خطتها للأسبوع الخامس .. أمانة نجران تعالج تشوه حاويات النظافة

داخل الأحياء وتمثلت في صيانة ودهان وتحسين أماكنها في الشوارع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
2
177

بدأت أمانة منطقة نجران صباح اليوم الأحد في تنفيذ محاور خطة الإسبوع الخامس من حملة " معالجة التشوه البصري " بتنفيذ مبادرة معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بمدينة نجران

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق قائلا: ان إطلاق مبادرة معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء بمدينة نجران تأتي ضمن محاور خطة الستة الأسابيع المكثفة في الإسبوع الخامس من الخطة لحملة معالجة " التشوه البصري " بالمنطقة

واضاف : ان أهداف هذه المبادرة تتمثل في صيانة ودهان حاويات النظافة وتحسين أماكنها في الشوارع ووضع رسومات على الحاويات بالقرب من المدارس لزياده الوعى لدي المجتمع وذلك من خلال فرق متخصصة في عملية اصلاح ودهان حاويات النظافة وتحسين اماكنها وفق خطة العمل المعدة لتنفيذ مبادرات حملة معالجة التشوه البصري بمنطقة نجران التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية مؤخرا على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لمبادرات حملة معالجة " التشوه البصري التي تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوة البصري بمنطقة نجران تماشيا مع خطة الحملة .

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة