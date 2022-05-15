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شاهد .."برق" التطوعي يُنقذ شخصين احتجزت السيول مركبتهما بالطائف

إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

تمكن فريق "برق" للبحث والإنقاذ بالطائف، من إنقاذ شخصين محتجزين داخل مركبة في الطريق المقابل لسوق الأنعام، في وسط السيول التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم.

وقام الفريق بنقل المحتجزين من داخل المركبة والتي غمرتها المياه لموقع آمن حتى وقوف الحالة المطرية، بعدها تم استخراج المركبة .

يشار إلى أن "الطائف" شهدت اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بكمياتٍ من البرد، فيما تتوسط منطقة سوق الأنعام أودية "الوقادين والصناعية وأم السباع والمعارض" ودائمًا ما تشهد انجراف السيول وقت الأمطار، كذلك تعطل الحركة المرورية، واحتجازات وتعطُل للمركبات .

فريق برق للبحث والإنقاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .."برق" التطوعي يُنقذ شخصين احتجزت السيول مركبتهما بالطائف
سبق

تمكن فريق "برق" للبحث والإنقاذ بالطائف، من إنقاذ شخصين محتجزين داخل مركبة في الطريق المقابل لسوق الأنعام، في وسط السيول التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم.

وقام الفريق بنقل المحتجزين من داخل المركبة والتي غمرتها المياه لموقع آمن حتى وقوف الحالة المطرية، بعدها تم استخراج المركبة .

يشار إلى أن "الطائف" شهدت اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بكمياتٍ من البرد، فيما تتوسط منطقة سوق الأنعام أودية "الوقادين والصناعية وأم السباع والمعارض" ودائمًا ما تشهد انجراف السيول وقت الأمطار، كذلك تعطل الحركة المرورية، واحتجازات وتعطُل للمركبات .

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
09:18 PM

شاهد .."برق" التطوعي يُنقذ شخصين احتجزت السيول مركبتهما بالطائف

إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,517

تمكن فريق "برق" للبحث والإنقاذ بالطائف، من إنقاذ شخصين محتجزين داخل مركبة في الطريق المقابل لسوق الأنعام، في وسط السيول التي نتجت عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم.

وقام الفريق بنقل المحتجزين من داخل المركبة والتي غمرتها المياه لموقع آمن حتى وقوف الحالة المطرية، بعدها تم استخراج المركبة .

يشار إلى أن "الطائف" شهدت اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بكمياتٍ من البرد، فيما تتوسط منطقة سوق الأنعام أودية "الوقادين والصناعية وأم السباع والمعارض" ودائمًا ما تشهد انجراف السيول وقت الأمطار، كذلك تعطل الحركة المرورية، واحتجازات وتعطُل للمركبات .

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