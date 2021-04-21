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"الجامعي" عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن

أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتعيين الدكتور فهد بن رجاءالله الجامعي، عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.


"سبق" تهنئ الدكتور الجامعي وتتمنى له مزيداً من النجاح والتقدم.

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"الجامعي" عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن
سبق

أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتعيين الدكتور فهد بن رجاءالله الجامعي، عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.


"سبق" تهنئ الدكتور الجامعي وتتمنى له مزيداً من النجاح والتقدم.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
01:55 PM

"الجامعي" عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتعيين الدكتور فهد بن رجاءالله الجامعي، عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.


"سبق" تهنئ الدكتور الجامعي وتتمنى له مزيداً من النجاح والتقدم.

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