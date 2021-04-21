أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتعيين الدكتور فهد بن رجاءالله الجامعي، عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.
"سبق" تهنئ الدكتور الجامعي وتتمنى له مزيداً من النجاح والتقدم.
أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتعيين الدكتور فهد بن رجاءالله الجامعي، عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.
"سبق" تهنئ الدكتور الجامعي وتتمنى له مزيداً من النجاح والتقدم.
أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتعيين الدكتور فهد بن رجاءالله الجامعي، عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.
"سبق" تهنئ الدكتور الجامعي وتتمنى له مزيداً من النجاح والتقدم.
أصدر وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قراراً بتعيين الدكتور فهد بن رجاءالله الجامعي، عميداً لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن.
"سبق" تهنئ الدكتور الجامعي وتتمنى له مزيداً من النجاح والتقدم.