3 ملايين رسالة نصية تتهيأ لتوعية الحجاج بالمناسك.. يُسر وأمان واعتدال

ترسلها "الشؤون الإسلامية" بالتعاون مع "الاتصالات" وتؤكد على الاحترازات

تستعد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية؛ بإرسال رسائل نصية "SMS" توعوية لضيوف الرحمن؛ حيث تصل مجموعها 3.320.706 رسالة؛ لتوعيتهم بأحكام المناسك، وترسيخ قيم الحج ونشر الوسطية والاعتدال ضمن حملة "الحج بسلام وأمان 2".

وتتضمّن الرسائل: بيان أحكام الحج والعمرة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي.

يأتي ذلك في إطار استخدام الوزارة التقنية الحديثة في حج هذا العام بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من أجل تسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان.