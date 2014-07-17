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"المالية" تسلّم "العمل" مركزيْن لإرشاد التائهين بالتوسعة الثالثة بالحرم

للإفادة منهما بدءاً من موسم حج هذا العام .. 10 ملايين مستفيد خلال 15 عاماً

تسلَّم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة ساعد بن محيل الصواط؛ من ممثل وزارة المالية المهندس ضيف الله الهاشمي؛ مركزيْن بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام؛ للإفادة منهما في إرشاد التائهين بالمسجد الحرام بدءاً من موسم حج هذا العام.

من جانبه، ثمّن المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبو النور؛ لمركز التنمية الاجتماعية بمكة، جهوده في دعم مشروع تعظيم البلد الحرام للقيام بدوره الريادي في خدمة ضيوف الرحمن وإرشاد التائهين الذي يعد ضمن مجموعة من المناشط الخدمية التي يقدمها المشروع في المنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة لضيوف الرحمن، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الحج والعمرة، وقوة أمن المسجد الحرام، وقوات الطوارئ الخاصة، ومرور العاصمة المقدّسة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك بإشراف إمارة منطقة مكة المكرّمة، واستفاد منها خلال الـ 15 عاماً الماضية أكثر من 10 ملايين مستفيد؛ معبراً عن شكره لإمارة منطقة مكة المكرّمة، ووزارة المالية، ومجموعة بن لادن السعودية، على تعاونهم في تسهيل الإمكانات كافة للحجاج والمعتمرين في مكة المكرّمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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"المالية" تسلّم "العمل" مركزيْن لإرشاد التائهين بالتوسعة الثالثة بالحرم
سبق

تسلَّم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة ساعد بن محيل الصواط؛ من ممثل وزارة المالية المهندس ضيف الله الهاشمي؛ مركزيْن بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام؛ للإفادة منهما في إرشاد التائهين بالمسجد الحرام بدءاً من موسم حج هذا العام.

من جانبه، ثمّن المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبو النور؛ لمركز التنمية الاجتماعية بمكة، جهوده في دعم مشروع تعظيم البلد الحرام للقيام بدوره الريادي في خدمة ضيوف الرحمن وإرشاد التائهين الذي يعد ضمن مجموعة من المناشط الخدمية التي يقدمها المشروع في المنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة لضيوف الرحمن، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الحج والعمرة، وقوة أمن المسجد الحرام، وقوات الطوارئ الخاصة، ومرور العاصمة المقدّسة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك بإشراف إمارة منطقة مكة المكرّمة، واستفاد منها خلال الـ 15 عاماً الماضية أكثر من 10 ملايين مستفيد؛ معبراً عن شكره لإمارة منطقة مكة المكرّمة، ووزارة المالية، ومجموعة بن لادن السعودية، على تعاونهم في تسهيل الإمكانات كافة للحجاج والمعتمرين في مكة المكرّمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:40 AM

"المالية" تسلّم "العمل" مركزيْن لإرشاد التائهين بالتوسعة الثالثة بالحرم

للإفادة منهما بدءاً من موسم حج هذا العام .. 10 ملايين مستفيد خلال 15 عاماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلَّم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة ساعد بن محيل الصواط؛ من ممثل وزارة المالية المهندس ضيف الله الهاشمي؛ مركزيْن بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام؛ للإفادة منهما في إرشاد التائهين بالمسجد الحرام بدءاً من موسم حج هذا العام.

من جانبه، ثمّن المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبو النور؛ لمركز التنمية الاجتماعية بمكة، جهوده في دعم مشروع تعظيم البلد الحرام للقيام بدوره الريادي في خدمة ضيوف الرحمن وإرشاد التائهين الذي يعد ضمن مجموعة من المناشط الخدمية التي يقدمها المشروع في المنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة لضيوف الرحمن، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الحج والعمرة، وقوة أمن المسجد الحرام، وقوات الطوارئ الخاصة، ومرور العاصمة المقدّسة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك بإشراف إمارة منطقة مكة المكرّمة، واستفاد منها خلال الـ 15 عاماً الماضية أكثر من 10 ملايين مستفيد؛ معبراً عن شكره لإمارة منطقة مكة المكرّمة، ووزارة المالية، ومجموعة بن لادن السعودية، على تعاونهم في تسهيل الإمكانات كافة للحجاج والمعتمرين في مكة المكرّمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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