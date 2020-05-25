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روبرت كوخ: 289 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

قال: أصبح إجمالي عدد الحالات بالبلاد 178570 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 289 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178570 حالة.

ووفق "رويترز" أوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس عشر حالات؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8257 حالة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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روبرت كوخ: 289 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 289 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178570 حالة.

ووفق "رويترز" أوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس عشر حالات؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8257 حالة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
09:33 AM

روبرت كوخ: 289 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

قال: أصبح إجمالي عدد الحالات بالبلاد 178570 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا 289 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178570 حالة.

ووفق "رويترز" أوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس عشر حالات؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8257 حالة.

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