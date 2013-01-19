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بريطانيا.. البرلمان يناقش خطة بديلة لـ"بريكست"

"ماي" ستدلي ببيان عن خطواتها التالية

أعلنت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم، اليوم الخميس، أن البرلمان سيناقش خطة بديلة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي تفاوضت عليه رئيس الوزراء تيريزا ماي.

وأوضحت "ليدسوم" أمام البرلمان أنه ستجرى مناقشة الإجراء على مدى يوم كامل يوم 29 يناير الجاري إذا وافق المجلس على ذلك.

وأضافت أن "ماي" ستطرح الإجراء وتدلي ببيان بشأن خطواتها التالية الاثنين المقبل.

وكان البرلمان قد رفض خطة "ماي" بأغلبية كبيرة هذا الأسبوع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا.. البرلمان يناقش خطة بديلة لـ"بريكست"
سبق

أعلنت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم، اليوم الخميس، أن البرلمان سيناقش خطة بديلة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي تفاوضت عليه رئيس الوزراء تيريزا ماي.

وأوضحت "ليدسوم" أمام البرلمان أنه ستجرى مناقشة الإجراء على مدى يوم كامل يوم 29 يناير الجاري إذا وافق المجلس على ذلك.

وأضافت أن "ماي" ستطرح الإجراء وتدلي ببيان بشأن خطواتها التالية الاثنين المقبل.

وكان البرلمان قد رفض خطة "ماي" بأغلبية كبيرة هذا الأسبوع.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
07:13 PM

بريطانيا.. البرلمان يناقش خطة بديلة لـ"بريكست"

"ماي" ستدلي ببيان عن خطواتها التالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم، اليوم الخميس، أن البرلمان سيناقش خطة بديلة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي تفاوضت عليه رئيس الوزراء تيريزا ماي.

وأوضحت "ليدسوم" أمام البرلمان أنه ستجرى مناقشة الإجراء على مدى يوم كامل يوم 29 يناير الجاري إذا وافق المجلس على ذلك.

وأضافت أن "ماي" ستطرح الإجراء وتدلي ببيان بشأن خطواتها التالية الاثنين المقبل.

وكان البرلمان قد رفض خطة "ماي" بأغلبية كبيرة هذا الأسبوع.

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