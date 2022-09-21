النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أرامكو" تنظِّم جولة لـ80 إعلاميًّا دوليًّا لزيارة منشآت "بقيق وخريص"

اطلعوا على المناطق المتضررة فيها

نظَّمت "أرامكو السعودية" أمس الجمعة جولة إعلامية لأكثر من 80 صحفيًّا دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا، يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية الرائدة؛ وذلك لزيارة منشآت معالجة النفط والغاز التي تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي.

وشملت الجولة الإعلامية زيارات إلى مواقع الهجوم في خريص وبقيق، وتم إطلاع الوفد الإعلامي على المناطق المتضررة في تلك المنشآت.

ومكّنت الجولة أرامكو السعودية من إطلاع الوفد الإعلامي على ردها السريع، ومرونتها في مواجهة الهجمات التخريبية التي تُظهر استعدادها في إدارة الأزمات.

كما أن شجاعة وتفاني وكفاءة موظفي أرامكو السعودية الذين استجابوا للأزمة منعت أيضًا الإصابات.

كما أكد فريق العمل في كل من خريص وبقيق للصحفيين ما سبق أن صرّح به رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، بشأن الجهود المتسارعة والإبداعية للشركة لاستعادة طاقتها الإنتاجية في وقت قياسي بعد الهجمات.

وتم استئناف الإنتاج في خريص خلال 24 ساعة من الهجوم، فيما تم استئناف إنتاج بقيق ليصل إلى مليونَي برميل في اليوم بعد فترة وجيزة، وسيتم استعادة إنتاج 5.7 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية سبتمبر الحالي بإذن الله.

وتمكّنت أرامكو السعودية أيضًا من ضمان عدم تأخير أو إلغاء تسليم أي شحنة إلى عملائها بسبب تلك الهجمات.

وستواصل الشركة الوفاء بمهمتها المتمثلة في توفير الطاقة التي يحتاج إليها الوطن والعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أرامكو" تنظِّم جولة لـ80 إعلاميًّا دوليًّا لزيارة منشآت "بقيق وخريص"
سبق

نظَّمت "أرامكو السعودية" أمس الجمعة جولة إعلامية لأكثر من 80 صحفيًّا دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا، يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية الرائدة؛ وذلك لزيارة منشآت معالجة النفط والغاز التي تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي.

وشملت الجولة الإعلامية زيارات إلى مواقع الهجوم في خريص وبقيق، وتم إطلاع الوفد الإعلامي على المناطق المتضررة في تلك المنشآت.

ومكّنت الجولة أرامكو السعودية من إطلاع الوفد الإعلامي على ردها السريع، ومرونتها في مواجهة الهجمات التخريبية التي تُظهر استعدادها في إدارة الأزمات.

كما أن شجاعة وتفاني وكفاءة موظفي أرامكو السعودية الذين استجابوا للأزمة منعت أيضًا الإصابات.

كما أكد فريق العمل في كل من خريص وبقيق للصحفيين ما سبق أن صرّح به رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، بشأن الجهود المتسارعة والإبداعية للشركة لاستعادة طاقتها الإنتاجية في وقت قياسي بعد الهجمات.

وتم استئناف الإنتاج في خريص خلال 24 ساعة من الهجوم، فيما تم استئناف إنتاج بقيق ليصل إلى مليونَي برميل في اليوم بعد فترة وجيزة، وسيتم استعادة إنتاج 5.7 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية سبتمبر الحالي بإذن الله.

وتمكّنت أرامكو السعودية أيضًا من ضمان عدم تأخير أو إلغاء تسليم أي شحنة إلى عملائها بسبب تلك الهجمات.

وستواصل الشركة الوفاء بمهمتها المتمثلة في توفير الطاقة التي يحتاج إليها الوطن والعالم.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
08:29 PM

"أرامكو" تنظِّم جولة لـ80 إعلاميًّا دوليًّا لزيارة منشآت "بقيق وخريص"

اطلعوا على المناطق المتضررة فيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,194

نظَّمت "أرامكو السعودية" أمس الجمعة جولة إعلامية لأكثر من 80 صحفيًّا دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا، يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية الرائدة؛ وذلك لزيارة منشآت معالجة النفط والغاز التي تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي.

وشملت الجولة الإعلامية زيارات إلى مواقع الهجوم في خريص وبقيق، وتم إطلاع الوفد الإعلامي على المناطق المتضررة في تلك المنشآت.

ومكّنت الجولة أرامكو السعودية من إطلاع الوفد الإعلامي على ردها السريع، ومرونتها في مواجهة الهجمات التخريبية التي تُظهر استعدادها في إدارة الأزمات.

كما أن شجاعة وتفاني وكفاءة موظفي أرامكو السعودية الذين استجابوا للأزمة منعت أيضًا الإصابات.

كما أكد فريق العمل في كل من خريص وبقيق للصحفيين ما سبق أن صرّح به رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، بشأن الجهود المتسارعة والإبداعية للشركة لاستعادة طاقتها الإنتاجية في وقت قياسي بعد الهجمات.

وتم استئناف الإنتاج في خريص خلال 24 ساعة من الهجوم، فيما تم استئناف إنتاج بقيق ليصل إلى مليونَي برميل في اليوم بعد فترة وجيزة، وسيتم استعادة إنتاج 5.7 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية سبتمبر الحالي بإذن الله.

وتمكّنت أرامكو السعودية أيضًا من ضمان عدم تأخير أو إلغاء تسليم أي شحنة إلى عملائها بسبب تلك الهجمات.

وستواصل الشركة الوفاء بمهمتها المتمثلة في توفير الطاقة التي يحتاج إليها الوطن والعالم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,837
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,015
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,981
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,556

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة