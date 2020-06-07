النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تحذر مواطنيها: احتجاجات العنصرية تضاعف مخاطر انتشار "كورونا"

"هانكوك" شدد على مخالفتها للوائح المكافحة

حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الأحد)، من أن مشاركة آلاف الأشخاص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى تمثل مجازفة بزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وفي مقابلة أجرتها معه محطة سكاي نيوز قال "هانكوك": "أدعم بكل قوة ما ينادي به المحتجون، لكن الفيروس في حد ذاته لا يميز والتجمع بأعداد كبيرة يخالف اللوائح تمامًا، لأنه يزيد من خطر تفشي هذا الفيروس"، وفقاً لـ"رويترز".

وشارك آلاف في احتجاجات أمس للتعبير عن غضبهم تجاه وحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد في منيابوليس بالولايات المتحدة، وذلك في تجاهل لنصائح الحكومة بتجنب التجمعات الكبيرة، بسبب المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا تحذر مواطنيها: احتجاجات العنصرية تضاعف مخاطر انتشار "كورونا"
سبق

حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الأحد)، من أن مشاركة آلاف الأشخاص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى تمثل مجازفة بزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وفي مقابلة أجرتها معه محطة سكاي نيوز قال "هانكوك": "أدعم بكل قوة ما ينادي به المحتجون، لكن الفيروس في حد ذاته لا يميز والتجمع بأعداد كبيرة يخالف اللوائح تمامًا، لأنه يزيد من خطر تفشي هذا الفيروس"، وفقاً لـ"رويترز".

وشارك آلاف في احتجاجات أمس للتعبير عن غضبهم تجاه وحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد في منيابوليس بالولايات المتحدة، وذلك في تجاهل لنصائح الحكومة بتجنب التجمعات الكبيرة، بسبب المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
02:33 PM

بريطانيا تحذر مواطنيها: احتجاجات العنصرية تضاعف مخاطر انتشار "كورونا"

"هانكوك" شدد على مخالفتها للوائح المكافحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
679

حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الأحد)، من أن مشاركة آلاف الأشخاص في احتجاجات مناهضة للعنصرية في لندن وغيرها من المدن البريطانية الكبرى تمثل مجازفة بزيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.

وفي مقابلة أجرتها معه محطة سكاي نيوز قال "هانكوك": "أدعم بكل قوة ما ينادي به المحتجون، لكن الفيروس في حد ذاته لا يميز والتجمع بأعداد كبيرة يخالف اللوائح تمامًا، لأنه يزيد من خطر تفشي هذا الفيروس"، وفقاً لـ"رويترز".

وشارك آلاف في احتجاجات أمس للتعبير عن غضبهم تجاه وحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد في منيابوليس بالولايات المتحدة، وذلك في تجاهل لنصائح الحكومة بتجنب التجمعات الكبيرة، بسبب المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,905
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,366
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,334
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,971

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة