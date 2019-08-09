“الآسيوي" يتغنَّى بمحترف "الهلال": يا له من مهاجم!

اختير الأفضل في مباريات الذهاب من دور الـ16

تغنَّى الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا في نسخته الإنجليزية، بمحترف الهلال اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز.

وغرّد الحساب على صفحته في موقع تويتر قائلًا: "ماذا نريد من المهاجم أكثر من ذلك؟.. لعب 7 مباريات سجّل فيهم 7 أهداف".

وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار اللاعب ليكون الأفضل ونجم مباريات ذهاب دور الـ16 في المسابقة، بعد الهاتريك الذي سجّله في شباك الأهلي.

وتغلَّب الهلال على الهلال في مباراة الذهاب بأربعة أهداف لهدفين، سجل منها غوميز ثلاثة أهداف ليضع الزعيم قدمًا في الدور ربع النهائي قبل مباراة الإياب الثلاثاء المقبل.