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بالصور من عسير.. "سبق" ترصد الحضور الأمني لآخر ساعات منع التجول للتصدي لـ"كورونا"

كانوا أحد أطواق النجاة يؤدون واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص وسيخلد التاريخ جهودهم

رصدت "سبق" قبل قليل الحضور الأمني لرجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية في منطقة عسير لمنع التجول في آخر ساعات له بعد أن صدرت التوجيهات برفعه بشكل كامل؛ ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وكان رجال الأمن في منطقة عسير كغيرهم من رجال الأمن والعسكريين في مختلف أرجاء الوطن قد بذلوا جهودًا جبارة خلال الأشهر الماضية لتنفيذ قرار منع التجول الجزئي أو الكامل في إجراء احترازي يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

لم تمنعهم حرارة الأجواء أو الأمطار الغزيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة عن أداء واجبهم وقفوا لكل متهاون أو معرض نفسه أو الآخرين للمرض بالمرصاد فكانوا أحد أطواق النجاة التي شهدها المشهد وما زالوا يؤدون واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص جمعوا بين الحزم واللين معرضين أنفسهم للخطر من أجل أن تسلم كل نفس تعيش على ثرى هذا الوطن دون تفرقة بين مواطن أو مقيم رسموا أجمل وأروع صور الولاء والتفاني في أداء الواجب المناط على عاتقهم صور ناطقة متأججة كالنور في ظلام دامس سيخلدها التاريخ وسيخلد ذكرهم وما قاموا به من بطولات وتضحيات يودعون منع التجول لينتقلوا لمرحلة لا تقل عنه شأنًا في ظل توافد آلاف الزوار والسياح لمنطقة عسير وما يستدعيه الأمر من توعية وتطبيق قرارات ضد كل مخالف أو مخالفة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور من عسير.. "سبق" ترصد الحضور الأمني لآخر ساعات منع التجول للتصدي لـ"كورونا"
سبق

رصدت "سبق" قبل قليل الحضور الأمني لرجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية في منطقة عسير لمنع التجول في آخر ساعات له بعد أن صدرت التوجيهات برفعه بشكل كامل؛ ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وكان رجال الأمن في منطقة عسير كغيرهم من رجال الأمن والعسكريين في مختلف أرجاء الوطن قد بذلوا جهودًا جبارة خلال الأشهر الماضية لتنفيذ قرار منع التجول الجزئي أو الكامل في إجراء احترازي يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

لم تمنعهم حرارة الأجواء أو الأمطار الغزيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة عن أداء واجبهم وقفوا لكل متهاون أو معرض نفسه أو الآخرين للمرض بالمرصاد فكانوا أحد أطواق النجاة التي شهدها المشهد وما زالوا يؤدون واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص جمعوا بين الحزم واللين معرضين أنفسهم للخطر من أجل أن تسلم كل نفس تعيش على ثرى هذا الوطن دون تفرقة بين مواطن أو مقيم رسموا أجمل وأروع صور الولاء والتفاني في أداء الواجب المناط على عاتقهم صور ناطقة متأججة كالنور في ظلام دامس سيخلدها التاريخ وسيخلد ذكرهم وما قاموا به من بطولات وتضحيات يودعون منع التجول لينتقلوا لمرحلة لا تقل عنه شأنًا في ظل توافد آلاف الزوار والسياح لمنطقة عسير وما يستدعيه الأمر من توعية وتطبيق قرارات ضد كل مخالف أو مخالفة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:20 AM

بالصور من عسير.. "سبق" ترصد الحضور الأمني لآخر ساعات منع التجول للتصدي لـ"كورونا"

كانوا أحد أطواق النجاة يؤدون واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص وسيخلد التاريخ جهودهم

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محمد طيران - عسير
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1,351

رصدت "سبق" قبل قليل الحضور الأمني لرجال الأمن بمختلف القطاعات الأمنية في منطقة عسير لمنع التجول في آخر ساعات له بعد أن صدرت التوجيهات برفعه بشكل كامل؛ ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020م، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وكان رجال الأمن في منطقة عسير كغيرهم من رجال الأمن والعسكريين في مختلف أرجاء الوطن قد بذلوا جهودًا جبارة خلال الأشهر الماضية لتنفيذ قرار منع التجول الجزئي أو الكامل في إجراء احترازي يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

لم تمنعهم حرارة الأجواء أو الأمطار الغزيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة عن أداء واجبهم وقفوا لكل متهاون أو معرض نفسه أو الآخرين للمرض بالمرصاد فكانوا أحد أطواق النجاة التي شهدها المشهد وما زالوا يؤدون واجبهم بكل تفانٍ وإخلاص جمعوا بين الحزم واللين معرضين أنفسهم للخطر من أجل أن تسلم كل نفس تعيش على ثرى هذا الوطن دون تفرقة بين مواطن أو مقيم رسموا أجمل وأروع صور الولاء والتفاني في أداء الواجب المناط على عاتقهم صور ناطقة متأججة كالنور في ظلام دامس سيخلدها التاريخ وسيخلد ذكرهم وما قاموا به من بطولات وتضحيات يودعون منع التجول لينتقلوا لمرحلة لا تقل عنه شأنًا في ظل توافد آلاف الزوار والسياح لمنطقة عسير وما يستدعيه الأمر من توعية وتطبيق قرارات ضد كل مخالف أو مخالفة.

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