وزير الإعلام اليمني: السعودية حائط السد المنيع ضد مشاريع الفوضى بالمنطقة والإرهاب الإيراني

مؤكداً أنها حامية الحرمين الشريفين ويقف وراءها أكثر من 1.5 مليار مسلم

شدد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني على أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في قضية مقتل خاشقجي أكدت شفافيتها وجديتها في الكشف عن ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين، وهو ما يستدعي الإشادة والترحيب وليس محاولات تسييس القضية والمزايدة بها لتصفية حسابات وتحقيق مآرب سياسية.

وأضاف الوزير اليمني في تغريدة من حسابه تحت وسم ‏‏#كلنا_المملكة_العربية_السعودية بأن السعودية حائط السد المنيع ضد مشاريع الفوضى في المنطقة والإرهاب الممول من إيران، وهي حامية الحرمين الشريفين ويقف وراءها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

وأكد بأنه " واهم من يعتقد أنه قادر على الإضرار بأمنها واستقرارها وصدارتها على العالمين العربي والإسلامي.

كما عرض الوزير اليمني ‏بالصور بقايا ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية أطلقتها المليشيا الحوثية وأسقطها باتريوت التحالف في سماء مدينة مأرب.

وعلق بتغريدة ضمن وسم ‏#الحوثية_حركة_إرهابية قائلاً: هكذا ترد طهران ومليشياتها على جهود المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن للدفع بالعملية السياسية في اليمن عبر قصف المدنيين واستهداف الأحياء السكنية.