النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الإعلام اليمني: السعودية حائط السد المنيع ضد مشاريع الفوضى بالمنطقة والإرهاب الإيراني

مؤكداً أنها حامية الحرمين الشريفين ويقف وراءها أكثر من 1.5 مليار مسلم

شدد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني على أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في قضية مقتل خاشقجي أكدت شفافيتها وجديتها في الكشف عن ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين، وهو ما يستدعي الإشادة والترحيب وليس محاولات تسييس القضية والمزايدة بها لتصفية حسابات وتحقيق مآرب سياسية.

وأضاف الوزير اليمني في تغريدة من حسابه تحت وسم ‏‏#كلنا_المملكة_العربية_السعودية بأن السعودية حائط السد المنيع ضد مشاريع الفوضى في المنطقة والإرهاب الممول من إيران، وهي حامية الحرمين الشريفين ويقف وراءها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

وأكد بأنه " واهم من يعتقد أنه قادر على الإضرار بأمنها واستقرارها وصدارتها على العالمين العربي والإسلامي.

كما عرض الوزير اليمني ‏بالصور بقايا ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية أطلقتها المليشيا الحوثية وأسقطها باتريوت التحالف في سماء مدينة مأرب.

وعلق بتغريدة ضمن وسم ‏#الحوثية_حركة_إرهابية قائلاً: هكذا ترد طهران ومليشياتها على جهود المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن للدفع بالعملية السياسية في اليمن عبر قصف المدنيين واستهداف الأحياء السكنية.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الإعلام اليمني: السعودية حائط السد المنيع ضد مشاريع الفوضى بالمنطقة والإرهاب الإيراني
سبق

شدد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني على أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في قضية مقتل خاشقجي أكدت شفافيتها وجديتها في الكشف عن ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين، وهو ما يستدعي الإشادة والترحيب وليس محاولات تسييس القضية والمزايدة بها لتصفية حسابات وتحقيق مآرب سياسية.

وأضاف الوزير اليمني في تغريدة من حسابه تحت وسم ‏‏#كلنا_المملكة_العربية_السعودية بأن السعودية حائط السد المنيع ضد مشاريع الفوضى في المنطقة والإرهاب الممول من إيران، وهي حامية الحرمين الشريفين ويقف وراءها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

وأكد بأنه " واهم من يعتقد أنه قادر على الإضرار بأمنها واستقرارها وصدارتها على العالمين العربي والإسلامي.

كما عرض الوزير اليمني ‏بالصور بقايا ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية أطلقتها المليشيا الحوثية وأسقطها باتريوت التحالف في سماء مدينة مأرب.

وعلق بتغريدة ضمن وسم ‏#الحوثية_حركة_إرهابية قائلاً: هكذا ترد طهران ومليشياتها على جهود المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن للدفع بالعملية السياسية في اليمن عبر قصف المدنيين واستهداف الأحياء السكنية.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
12:44 AM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
03:06 AM

وزير الإعلام اليمني: السعودية حائط السد المنيع ضد مشاريع الفوضى بالمنطقة والإرهاب الإيراني

مؤكداً أنها حامية الحرمين الشريفين ويقف وراءها أكثر من 1.5 مليار مسلم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
3,164

شدد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني على أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في قضية مقتل خاشقجي أكدت شفافيتها وجديتها في الكشف عن ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين، وهو ما يستدعي الإشادة والترحيب وليس محاولات تسييس القضية والمزايدة بها لتصفية حسابات وتحقيق مآرب سياسية.

وأضاف الوزير اليمني في تغريدة من حسابه تحت وسم ‏‏#كلنا_المملكة_العربية_السعودية بأن السعودية حائط السد المنيع ضد مشاريع الفوضى في المنطقة والإرهاب الممول من إيران، وهي حامية الحرمين الشريفين ويقف وراءها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.

وأكد بأنه " واهم من يعتقد أنه قادر على الإضرار بأمنها واستقرارها وصدارتها على العالمين العربي والإسلامي.

كما عرض الوزير اليمني ‏بالصور بقايا ثلاثة صواريخ باليستية إيرانية أطلقتها المليشيا الحوثية وأسقطها باتريوت التحالف في سماء مدينة مأرب.

وعلق بتغريدة ضمن وسم ‏#الحوثية_حركة_إرهابية قائلاً: هكذا ترد طهران ومليشياتها على جهود المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن للدفع بالعملية السياسية في اليمن عبر قصف المدنيين واستهداف الأحياء السكنية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,629
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,912
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,531
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,484

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة