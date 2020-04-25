العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة

"الصحة": إجمالي حالات الشفاء التام ارتفع إلى 1204

سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات.