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العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة

"الصحة": إجمالي حالات الشفاء التام ارتفع إلى 1204

سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة
سبق

سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
12:36 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:37 AM

العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة

"الصحة": إجمالي حالات الشفاء التام ارتفع إلى 1204

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات.

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