العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة

العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة
"الصحة": إجمالي حالات الشفاء التام ارتفع إلى 1204
سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات.
العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-04-25
سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات.
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
12:36 AM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:37 AM
العراق تسجِّل 31 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة
سجَّلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 31 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1708 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وهو ما رفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة؛ وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 1204 حالات.