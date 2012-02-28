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رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة يستقبل وزير الشباب المصري

اللقاء تضمن استعراض جوانب التعاون بين البلدين في الرياضة

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم ،وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية المهندس خالد محمد عبدالعزيز والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الرياضة، وبحث سبل تطويرها وما يمكن تفعيله من برامج مشتركة لخدمة الرياضة والرياضيين.

وحضر اللقاء وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة يستقبل وزير الشباب المصري
سبق

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم ،وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية المهندس خالد محمد عبدالعزيز والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الرياضة، وبحث سبل تطويرها وما يمكن تفعيله من برامج مشتركة لخدمة الرياضة والرياضيين.

وحضر اللقاء وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
02:25 PM

رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة يستقبل وزير الشباب المصري

اللقاء تضمن استعراض جوانب التعاون بين البلدين في الرياضة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم ،وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية المهندس خالد محمد عبدالعزيز والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء استعراض جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين في قطاع الرياضة، وبحث سبل تطويرها وما يمكن تفعيله من برامج مشتركة لخدمة الرياضة والرياضيين.

وحضر اللقاء وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك.

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