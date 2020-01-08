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عالم شيعي بالقطيف للمطلوبين أمنياً: سلموا أنفسكم فالدولة رحيمة بأبنائها

أكد أن القوات الأمنية هي الوحيدة القادرة على ملاحقة الفارّين من العدالة

طالَب العالِم الشيعي وإمام وخطيب جامع العمارة بالجش التابعة لمحافظة القطيف الشيخ منصور السلمان المطلوبين أمنياً بأن يحفظوا أنفسهم؛ خوفاً من إراقة دمائهم بما يثكل أمهاتهم، وأن تسليم أنفسهم للجهات الأمنية هو أفضل الطرق وأنجاها.

وقال الشيخ "السلمان" في حديث لـ"سبق" عقب تمكّن الجهات الأمنية صباح أمس من إلقاء القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار، بمحافظة القطيف، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م: القوات الأمنية هي الوحيدة التي تثبت لأبناء هذا الوطن أنها القادرة على ملاحقة الفارين من العدالة، ولن يقر لها قرار حتى ترى الأمن منتشراً على ربوع هذا الوطن بما يعود بالمصلحة العامة لكل من يعيش على تراب هذا الوطن.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية، صباح أمس الثلاثاء، القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار، بمحافظة القطيف، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م.

ويعد المطلوب أمنياً محمد حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، إذ تورط قبل اختطاف "الجيراني" في حوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام، ويتضمّن سجل الإرهابي "آل عمار" جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.

ويُعتقد أن "آل عمار" متورط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله. كما يشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف ونجا الثلاثة.

العالِم الشيعي إمام وخطيب جامع العمارة الشيخ منصور السلمان محافظة القطيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عالم شيعي بالقطيف للمطلوبين أمنياً: سلموا أنفسكم فالدولة رحيمة بأبنائها
سبق

طالَب العالِم الشيعي وإمام وخطيب جامع العمارة بالجش التابعة لمحافظة القطيف الشيخ منصور السلمان المطلوبين أمنياً بأن يحفظوا أنفسهم؛ خوفاً من إراقة دمائهم بما يثكل أمهاتهم، وأن تسليم أنفسهم للجهات الأمنية هو أفضل الطرق وأنجاها.

وقال الشيخ "السلمان" في حديث لـ"سبق" عقب تمكّن الجهات الأمنية صباح أمس من إلقاء القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار، بمحافظة القطيف، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م: القوات الأمنية هي الوحيدة التي تثبت لأبناء هذا الوطن أنها القادرة على ملاحقة الفارين من العدالة، ولن يقر لها قرار حتى ترى الأمن منتشراً على ربوع هذا الوطن بما يعود بالمصلحة العامة لكل من يعيش على تراب هذا الوطن.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية، صباح أمس الثلاثاء، القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار، بمحافظة القطيف، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م.

ويعد المطلوب أمنياً محمد حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، إذ تورط قبل اختطاف "الجيراني" في حوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام، ويتضمّن سجل الإرهابي "آل عمار" جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.

ويُعتقد أن "آل عمار" متورط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله. كما يشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف ونجا الثلاثة.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
03:08 PM

عالم شيعي بالقطيف للمطلوبين أمنياً: سلموا أنفسكم فالدولة رحيمة بأبنائها

أكد أن القوات الأمنية هي الوحيدة القادرة على ملاحقة الفارّين من العدالة

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عبدالله السالم - القطيف
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طالَب العالِم الشيعي وإمام وخطيب جامع العمارة بالجش التابعة لمحافظة القطيف الشيخ منصور السلمان المطلوبين أمنياً بأن يحفظوا أنفسهم؛ خوفاً من إراقة دمائهم بما يثكل أمهاتهم، وأن تسليم أنفسهم للجهات الأمنية هو أفضل الطرق وأنجاها.

وقال الشيخ "السلمان" في حديث لـ"سبق" عقب تمكّن الجهات الأمنية صباح أمس من إلقاء القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار، بمحافظة القطيف، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م: القوات الأمنية هي الوحيدة التي تثبت لأبناء هذا الوطن أنها القادرة على ملاحقة الفارين من العدالة، ولن يقر لها قرار حتى ترى الأمن منتشراً على ربوع هذا الوطن بما يعود بالمصلحة العامة لكل من يعيش على تراب هذا الوطن.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية، صباح أمس الثلاثاء، القبض على الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار، بمحافظة القطيف، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م.

ويعد المطلوب أمنياً محمد حسين آل عمار، من أخطر الإرهابيين بقائمة التسعة، إذ تورط قبل اختطاف "الجيراني" في حوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام، ويتضمّن سجل الإرهابي "آل عمار" جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.

ويُعتقد أن "آل عمار" متورط في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله. كما يشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف ونجا الثلاثة.

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