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"أيتام جدة" يوزع 250 سلة غذائية تفعيلًا ليوم التطوع السعودي والعالمي

وزع فريق أيتام جدة التطوعي التابع لجمعية رعاية الأيتام بجدة 250 سلة غذائية على مستفيدي الجمعية من الأيتام وأسرهم؛ تفعيلًا لليوم التطوع السعودي والعالمي 2021 والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية عبارة عن 250 سلة غذائية، متنوعة الأصناف، وتراعي احتياجات الأسر الأساسية، مشيدًا بدور أبناء الجمعية ضمن فريق أيتام جدة التطوعي، في توزيعها على الأسر، وأن هذه المبادرة جاءت تفعيلًا ليوم التطوع السعودي والعالمي، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.

وأضاف الدكتور ناقرو أن السلال تم توزيعها في محافظة جدة وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام، وهي جزء من خدمات الجمعية التي تقدمها لمستفيديها لترقى بحياتهم المعيشية والمنزلية، كما هو دأب الجمعية في بقية مناحي الحياة التعليمية والسكنية والتأهيلية وكل ما من دوره إكرام اليتيم وتحقيق سعادته أسوة بغيره من أفراد المجتمع.

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"أيتام جدة" يوزع 250 سلة غذائية تفعيلًا ليوم التطوع السعودي والعالمي
سبق

وزع فريق أيتام جدة التطوعي التابع لجمعية رعاية الأيتام بجدة 250 سلة غذائية على مستفيدي الجمعية من الأيتام وأسرهم؛ تفعيلًا لليوم التطوع السعودي والعالمي 2021 والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية عبارة عن 250 سلة غذائية، متنوعة الأصناف، وتراعي احتياجات الأسر الأساسية، مشيدًا بدور أبناء الجمعية ضمن فريق أيتام جدة التطوعي، في توزيعها على الأسر، وأن هذه المبادرة جاءت تفعيلًا ليوم التطوع السعودي والعالمي، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.

وأضاف الدكتور ناقرو أن السلال تم توزيعها في محافظة جدة وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام، وهي جزء من خدمات الجمعية التي تقدمها لمستفيديها لترقى بحياتهم المعيشية والمنزلية، كما هو دأب الجمعية في بقية مناحي الحياة التعليمية والسكنية والتأهيلية وكل ما من دوره إكرام اليتيم وتحقيق سعادته أسوة بغيره من أفراد المجتمع.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
04:16 PM

"أيتام جدة" يوزع 250 سلة غذائية تفعيلًا ليوم التطوع السعودي والعالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وزع فريق أيتام جدة التطوعي التابع لجمعية رعاية الأيتام بجدة 250 سلة غذائية على مستفيدي الجمعية من الأيتام وأسرهم؛ تفعيلًا لليوم التطوع السعودي والعالمي 2021 والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد ناقرو، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية عبارة عن 250 سلة غذائية، متنوعة الأصناف، وتراعي احتياجات الأسر الأساسية، مشيدًا بدور أبناء الجمعية ضمن فريق أيتام جدة التطوعي، في توزيعها على الأسر، وأن هذه المبادرة جاءت تفعيلًا ليوم التطوع السعودي والعالمي، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.

وأضاف الدكتور ناقرو أن السلال تم توزيعها في محافظة جدة وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام، وهي جزء من خدمات الجمعية التي تقدمها لمستفيديها لترقى بحياتهم المعيشية والمنزلية، كما هو دأب الجمعية في بقية مناحي الحياة التعليمية والسكنية والتأهيلية وكل ما من دوره إكرام اليتيم وتحقيق سعادته أسوة بغيره من أفراد المجتمع.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
13,061
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