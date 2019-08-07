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"الناجي الأول" من إرهابي نيوزيلندا يروي من مكة.. هكذا أُصِبْتُ وهنا اختبأتُ

استشهد 4 من أقربائه.. وثمّن لخادم الحرمين كرم الضيافة وتخفيف مُصابه

مشاعر مضطربة وحزن وذاكرة مريرة، قَصّ أحد أول الناجين من طلقات إرهابي حادثة نيوزيلندا الدامية بمسجديْ كرايستشيرش، عن تفاصيل استشهاد 4 من أقربائه وإصابته رغم أنه أول الهارعين من باب المسجد.

وفي التفاصيل، تحدّث الحاج أحمد العائدي؛ لـ"سبق"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقوله: بعد سماع دوي الطلقات النارية داخل المسجد حاولت الخروج من باب المسجد، وكنت أول شخص أمام الباب؛ ولكن تدافع المصلين عرقل الخروج، وعلى الفور كنت أول الهارعين من الباب للاختباء في مواقف السيارات، وأثناء اختبائي وجّه الإرهابي طلقاته العشوائية على المواقف، وتسبب في استشهاد العديد من المصلين الذين كانوا معي بالموقع؛ ولكن قدرة الله أنجتني من أعيرته النارية.

وأضاف: تعرضت لكسور في عظمة الصدر بسبب التدافع؛ بينما استشهد 4 من أقربائي.

وثمّن لخادم الحرمين الشريفين المبادرة الكريمة في استضافتهم لأداء مناسك الحج، وتخفيف مصابهم، وتحقيق فرصة العمر بأداء فريضة الحج.

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"الناجي الأول" من إرهابي نيوزيلندا يروي من مكة.. هكذا أُصِبْتُ وهنا اختبأتُ
سبق

مشاعر مضطربة وحزن وذاكرة مريرة، قَصّ أحد أول الناجين من طلقات إرهابي حادثة نيوزيلندا الدامية بمسجديْ كرايستشيرش، عن تفاصيل استشهاد 4 من أقربائه وإصابته رغم أنه أول الهارعين من باب المسجد.

وفي التفاصيل، تحدّث الحاج أحمد العائدي؛ لـ"سبق"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقوله: بعد سماع دوي الطلقات النارية داخل المسجد حاولت الخروج من باب المسجد، وكنت أول شخص أمام الباب؛ ولكن تدافع المصلين عرقل الخروج، وعلى الفور كنت أول الهارعين من الباب للاختباء في مواقف السيارات، وأثناء اختبائي وجّه الإرهابي طلقاته العشوائية على المواقف، وتسبب في استشهاد العديد من المصلين الذين كانوا معي بالموقع؛ ولكن قدرة الله أنجتني من أعيرته النارية.

وأضاف: تعرضت لكسور في عظمة الصدر بسبب التدافع؛ بينما استشهد 4 من أقربائي.

وثمّن لخادم الحرمين الشريفين المبادرة الكريمة في استضافتهم لأداء مناسك الحج، وتخفيف مصابهم، وتحقيق فرصة العمر بأداء فريضة الحج.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:06 PM

"الناجي الأول" من إرهابي نيوزيلندا يروي من مكة.. هكذا أُصِبْتُ وهنا اختبأتُ

استشهد 4 من أقربائه.. وثمّن لخادم الحرمين كرم الضيافة وتخفيف مُصابه

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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مشاعر مضطربة وحزن وذاكرة مريرة، قَصّ أحد أول الناجين من طلقات إرهابي حادثة نيوزيلندا الدامية بمسجديْ كرايستشيرش، عن تفاصيل استشهاد 4 من أقربائه وإصابته رغم أنه أول الهارعين من باب المسجد.

وفي التفاصيل، تحدّث الحاج أحمد العائدي؛ لـ"سبق"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقوله: بعد سماع دوي الطلقات النارية داخل المسجد حاولت الخروج من باب المسجد، وكنت أول شخص أمام الباب؛ ولكن تدافع المصلين عرقل الخروج، وعلى الفور كنت أول الهارعين من الباب للاختباء في مواقف السيارات، وأثناء اختبائي وجّه الإرهابي طلقاته العشوائية على المواقف، وتسبب في استشهاد العديد من المصلين الذين كانوا معي بالموقع؛ ولكن قدرة الله أنجتني من أعيرته النارية.

وأضاف: تعرضت لكسور في عظمة الصدر بسبب التدافع؛ بينما استشهد 4 من أقربائي.

وثمّن لخادم الحرمين الشريفين المبادرة الكريمة في استضافتهم لأداء مناسك الحج، وتخفيف مصابهم، وتحقيق فرصة العمر بأداء فريضة الحج.

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