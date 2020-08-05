النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمرة الثانية.. تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 والإعلان عن الموعد الجديد

تقرّر تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا حرصاً ومراعاة للصحة والسلامة العامة

تقرّر تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 للمرة الثانية بسبب جائحة فيروس كورونا، واتُخِذ القرار من قِبل المسؤولين في شركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وهي الشركة المسؤولة عن تنظيم المعرض السنوي، وذلك من أجل مراعاة الصحة والسلامة العامة.

وكان من المقرر أن يُقام معرض الرياض للسفر 2020 في مارس الماضي، ثم تأجّل التاريخ إلى سبتمبر 2020 بسبب أحداث جائحة كورونا.. والآن، يخطط معرض الرياض للسفر للعودة في عام 2021، مع تحديد ميعاده في الفترة من 15 إلى 18 مارس 2021.

وعلّق المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات بندر القريني: "نقدّر رغبة شركائنا في المعرض والجمهور الزائر إلى تطلعهم لحضور إصدار مشوق آخر من معرض الرياض للسفر، ولكن وُجب علينا تأجيله هذا العام بسبب اهتمامنا بالصحة والسلامة العامة خلال فترة هذا الوباء".

وأضاف: "نحن نخطط الآن لنسخة 2021، ونتطلع إلى الترحيب مرة أخرى بجميع شركاء صناعة السفر والزوّار، بمجرد ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، وبالطبع تماشياً مع اللوائح والإرشادات الحكومية السعودية".

يُذكر أن معرض الرياض للسفر هو أكبر معرض للسياحة والسفر في المملكة العربية السعودية، حيث يجذب الزوّار والعارضين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا.

كان من المقرر لنسخة 2020 أن يشارك فيها 275 عارضاً يمثلون أكثر من 50 دولة مشاركة، وكان يُتوقع أن يتجاوز عدد الزوّار 30 ألفاً خلال الأيام الثلاثة للمعرض.

معرض الرياض للسفر 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
للمرة الثانية.. تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 والإعلان عن الموعد الجديد
سبق

تقرّر تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 للمرة الثانية بسبب جائحة فيروس كورونا، واتُخِذ القرار من قِبل المسؤولين في شركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وهي الشركة المسؤولة عن تنظيم المعرض السنوي، وذلك من أجل مراعاة الصحة والسلامة العامة.

وكان من المقرر أن يُقام معرض الرياض للسفر 2020 في مارس الماضي، ثم تأجّل التاريخ إلى سبتمبر 2020 بسبب أحداث جائحة كورونا.. والآن، يخطط معرض الرياض للسفر للعودة في عام 2021، مع تحديد ميعاده في الفترة من 15 إلى 18 مارس 2021.

وعلّق المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات بندر القريني: "نقدّر رغبة شركائنا في المعرض والجمهور الزائر إلى تطلعهم لحضور إصدار مشوق آخر من معرض الرياض للسفر، ولكن وُجب علينا تأجيله هذا العام بسبب اهتمامنا بالصحة والسلامة العامة خلال فترة هذا الوباء".

وأضاف: "نحن نخطط الآن لنسخة 2021، ونتطلع إلى الترحيب مرة أخرى بجميع شركاء صناعة السفر والزوّار، بمجرد ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، وبالطبع تماشياً مع اللوائح والإرشادات الحكومية السعودية".

يُذكر أن معرض الرياض للسفر هو أكبر معرض للسياحة والسفر في المملكة العربية السعودية، حيث يجذب الزوّار والعارضين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا.

كان من المقرر لنسخة 2020 أن يشارك فيها 275 عارضاً يمثلون أكثر من 50 دولة مشاركة، وكان يُتوقع أن يتجاوز عدد الزوّار 30 ألفاً خلال الأيام الثلاثة للمعرض.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
11:07 AM

للمرة الثانية.. تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 والإعلان عن الموعد الجديد

تقرّر تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا حرصاً ومراعاة للصحة والسلامة العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,066

تقرّر تأجيل معرض الرياض للسفر 2020 للمرة الثانية بسبب جائحة فيروس كورونا، واتُخِذ القرار من قِبل المسؤولين في شركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وهي الشركة المسؤولة عن تنظيم المعرض السنوي، وذلك من أجل مراعاة الصحة والسلامة العامة.

وكان من المقرر أن يُقام معرض الرياض للسفر 2020 في مارس الماضي، ثم تأجّل التاريخ إلى سبتمبر 2020 بسبب أحداث جائحة كورونا.. والآن، يخطط معرض الرياض للسفر للعودة في عام 2021، مع تحديد ميعاده في الفترة من 15 إلى 18 مارس 2021.

وعلّق المدير العام لشركة أساس لتنظيم المعارض والمؤتمرات بندر القريني: "نقدّر رغبة شركائنا في المعرض والجمهور الزائر إلى تطلعهم لحضور إصدار مشوق آخر من معرض الرياض للسفر، ولكن وُجب علينا تأجيله هذا العام بسبب اهتمامنا بالصحة والسلامة العامة خلال فترة هذا الوباء".

وأضاف: "نحن نخطط الآن لنسخة 2021، ونتطلع إلى الترحيب مرة أخرى بجميع شركاء صناعة السفر والزوّار، بمجرد ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، وبالطبع تماشياً مع اللوائح والإرشادات الحكومية السعودية".

يُذكر أن معرض الرياض للسفر هو أكبر معرض للسياحة والسفر في المملكة العربية السعودية، حيث يجذب الزوّار والعارضين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا.

كان من المقرر لنسخة 2020 أن يشارك فيها 275 عارضاً يمثلون أكثر من 50 دولة مشاركة، وكان يُتوقع أن يتجاوز عدد الزوّار 30 ألفاً خلال الأيام الثلاثة للمعرض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,672
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,145
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,405

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة