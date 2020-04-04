"كورونا" فتك بـ7.560 شخصاً منذ مطلع مارس في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 7560 وفاة منذ 1 مارس 2020.
وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 7560 وفاة منذ 1 مارس 2020.
وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية.فيروس كورونا الجديد فرنسا
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 7560 وفاة منذ 1 مارس 2020.
وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 7560 وفاة منذ 1 مارس 2020.
وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية.