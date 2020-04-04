"كورونا" فتك بـ7.560 شخصاً منذ مطلع مارس في فرنسا

ارتفاع حالات الإصابة إلى 68.605

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 7560 وفاة منذ 1 مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية.