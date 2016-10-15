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"التعاون الإسلامي" تُقر مساعدات جديدة لعدة دول ومجتمعات مسلمة

عبر صندوق التضامن.. و"العثيمين" يتسلم أوراق اعتماد مندوب ليبيا

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تقديم مساعدات مالية تنموية وتعليمية لصالح عدد من الدول الأعضاء وبعض المجتمعات المسلمة عبر صندوق التضامن الإسلامي؛ حيث شملت المساعدات برامج في عدة بلدان منها النيجر، وفلسطين، الإكوادور، ولبنان، ومالي، وإثيوبيا، وأوغندا.

وقال "العثيمين" في بيان اليوم الثلاثاء: إن المساعدات المقدمة تؤكد تضامن المنظمة مع الدول الإسلامية الأعضاء، ووقوفها مع المجتمعات المسلمة حول العالم؛ تنفيذًا لرسالتها السامية التي تحملها.

يُذكر أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، تتمثل في النهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة؛ لدعمهم اجتماعيًّا وثقافيًّا، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية وللمجتمعات المسلمة التي تتعرض لكوارث وأزمات.

على صعيد آخر، استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس الاثنين بمكتبه، السفير كمال بشير دهان الذي قدّم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا لدولة ليبيا لدى المنظمة.

ورحّب الأمين العام بالسفير "دهان"، وتطرّق الجانبان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة ليبيا.

التعاون الاسلامي

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"التعاون الإسلامي" تُقر مساعدات جديدة لعدة دول ومجتمعات مسلمة
سبق

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تقديم مساعدات مالية تنموية وتعليمية لصالح عدد من الدول الأعضاء وبعض المجتمعات المسلمة عبر صندوق التضامن الإسلامي؛ حيث شملت المساعدات برامج في عدة بلدان منها النيجر، وفلسطين، الإكوادور، ولبنان، ومالي، وإثيوبيا، وأوغندا.

وقال "العثيمين" في بيان اليوم الثلاثاء: إن المساعدات المقدمة تؤكد تضامن المنظمة مع الدول الإسلامية الأعضاء، ووقوفها مع المجتمعات المسلمة حول العالم؛ تنفيذًا لرسالتها السامية التي تحملها.

يُذكر أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، تتمثل في النهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة؛ لدعمهم اجتماعيًّا وثقافيًّا، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية وللمجتمعات المسلمة التي تتعرض لكوارث وأزمات.

على صعيد آخر، استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس الاثنين بمكتبه، السفير كمال بشير دهان الذي قدّم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا لدولة ليبيا لدى المنظمة.

ورحّب الأمين العام بالسفير "دهان"، وتطرّق الجانبان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة ليبيا.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
12:07 PM

"التعاون الإسلامي" تُقر مساعدات جديدة لعدة دول ومجتمعات مسلمة

عبر صندوق التضامن.. و"العثيمين" يتسلم أوراق اعتماد مندوب ليبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تقديم مساعدات مالية تنموية وتعليمية لصالح عدد من الدول الأعضاء وبعض المجتمعات المسلمة عبر صندوق التضامن الإسلامي؛ حيث شملت المساعدات برامج في عدة بلدان منها النيجر، وفلسطين، الإكوادور، ولبنان، ومالي، وإثيوبيا، وأوغندا.

وقال "العثيمين" في بيان اليوم الثلاثاء: إن المساعدات المقدمة تؤكد تضامن المنظمة مع الدول الإسلامية الأعضاء، ووقوفها مع المجتمعات المسلمة حول العالم؛ تنفيذًا لرسالتها السامية التي تحملها.

يُذكر أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، تتمثل في النهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة؛ لدعمهم اجتماعيًّا وثقافيًّا، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية وللمجتمعات المسلمة التي تتعرض لكوارث وأزمات.

على صعيد آخر، استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمس الاثنين بمكتبه، السفير كمال بشير دهان الذي قدّم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا لدولة ليبيا لدى المنظمة.

ورحّب الأمين العام بالسفير "دهان"، وتطرّق الجانبان إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة ليبيا.

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