يعاود من الغد.. المسند: سلوك غبار البوارح ينشط بالضحى ويخف في الليل
قال: تتراجع الحالة الماطرة في السروات وقد تنحصر على مرتفعات عسير
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الخميس أن تتراجع الحالة الماطرة في جبال السروات، وقد تنحصر على أجزاء من قمم مرتفعات #عسير.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": سلوك غبار #البوارح عادة ينشط من الضحى، ويخفّ كثيرًا في الليل وربما يزول، ثم يعاود مرة أخرى من الغد، ويستمر نشاطها لبضعة أيام ثم ينقطع لمثلها؛ وذلك خلال يونيو يوليو.
يعاود من الغد.. المسند: سلوك غبار البوارح ينشط بالضحى ويخف في الليل
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-06-11
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الخميس أن تتراجع الحالة الماطرة في جبال السروات، وقد تنحصر على أجزاء من قمم مرتفعات #عسير.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": سلوك غبار #البوارح عادة ينشط من الضحى، ويخفّ كثيرًا في الليل وربما يزول، ثم يعاود مرة أخرى من الغد، ويستمر نشاطها لبضعة أيام ثم ينقطع لمثلها؛ وذلك خلال يونيو يوليو.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
10:42 AM
يعاود من الغد.. المسند: سلوك غبار البوارح ينشط بالضحى ويخف في الليل
قال: تتراجع الحالة الماطرة في السروات وقد تنحصر على مرتفعات عسير
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الخميس أن تتراجع الحالة الماطرة في جبال السروات، وقد تنحصر على أجزاء من قمم مرتفعات #عسير.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": سلوك غبار #البوارح عادة ينشط من الضحى، ويخفّ كثيرًا في الليل وربما يزول، ثم يعاود مرة أخرى من الغد، ويستمر نشاطها لبضعة أيام ثم ينقطع لمثلها؛ وذلك خلال يونيو يوليو.