النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو حديث الرمال.. هل بالفعل تتواصل الكثبان الرملية مع بعضها في الصحراء؟

باحثة: كانت كتلتا الرمال تتحركان وكأنهما لا تحبان بعضهما

أجرى علماء في جامعة كامبريدج، تجربة فريدة من نوعها، من أجل دراسة العلاقة بين الكثبان الرملية في الصحراء، فجاءت إحدى النتائج مفاجأة للجميع.

وحسب تقرير مصور على موقع "CNN" بالعربية، يمكن للكثبان الرملية التواصل مع بعضها البعض؛ وفقًا لدراسة أجراها علماء في جامعة كامبريدج.

وقد توصّل العلماء لهذا الاكتشاف بعد وضع كومتين متطابقتين من الرمال في خزان دوار، وقد ولد الخزان ما يكفي من تدفق المياه، من أجل تحريك جزئيات الرمال، وقد اعتقد أحد العلماء أن الكومتين ستتحركان بذات السرعة؛ لأن ارتفاعهما وكميتهما متساوية، لكن لم يحدث هذا.

تقول الباحثة المشاركة بالدراسة، كارول باكيك: "كانت كتلتا الرمال تتحركان بعيدًا عن بعضهما البعض، وكأنهما لا تحبان بعضهما".

وتعتبر نتائج هذه الدراسة مهمة لفهم التطور طويل الأمد للمناظر الطبيعية، وكيف تتشكل مبتعدة أو مقتربة من بعضها.

حديث الرمال الكثبان الرملية الصحراء

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو حديث الرمال.. هل بالفعل تتواصل الكثبان الرملية مع بعضها في الصحراء؟
سبق

أجرى علماء في جامعة كامبريدج، تجربة فريدة من نوعها، من أجل دراسة العلاقة بين الكثبان الرملية في الصحراء، فجاءت إحدى النتائج مفاجأة للجميع.

وحسب تقرير مصور على موقع "CNN" بالعربية، يمكن للكثبان الرملية التواصل مع بعضها البعض؛ وفقًا لدراسة أجراها علماء في جامعة كامبريدج.

وقد توصّل العلماء لهذا الاكتشاف بعد وضع كومتين متطابقتين من الرمال في خزان دوار، وقد ولد الخزان ما يكفي من تدفق المياه، من أجل تحريك جزئيات الرمال، وقد اعتقد أحد العلماء أن الكومتين ستتحركان بذات السرعة؛ لأن ارتفاعهما وكميتهما متساوية، لكن لم يحدث هذا.

تقول الباحثة المشاركة بالدراسة، كارول باكيك: "كانت كتلتا الرمال تتحركان بعيدًا عن بعضهما البعض، وكأنهما لا تحبان بعضهما".

وتعتبر نتائج هذه الدراسة مهمة لفهم التطور طويل الأمد للمناظر الطبيعية، وكيف تتشكل مبتعدة أو مقتربة من بعضها.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:52 AM

فيديو حديث الرمال.. هل بالفعل تتواصل الكثبان الرملية مع بعضها في الصحراء؟

باحثة: كانت كتلتا الرمال تتحركان وكأنهما لا تحبان بعضهما

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
973

أجرى علماء في جامعة كامبريدج، تجربة فريدة من نوعها، من أجل دراسة العلاقة بين الكثبان الرملية في الصحراء، فجاءت إحدى النتائج مفاجأة للجميع.

وحسب تقرير مصور على موقع "CNN" بالعربية، يمكن للكثبان الرملية التواصل مع بعضها البعض؛ وفقًا لدراسة أجراها علماء في جامعة كامبريدج.

وقد توصّل العلماء لهذا الاكتشاف بعد وضع كومتين متطابقتين من الرمال في خزان دوار، وقد ولد الخزان ما يكفي من تدفق المياه، من أجل تحريك جزئيات الرمال، وقد اعتقد أحد العلماء أن الكومتين ستتحركان بذات السرعة؛ لأن ارتفاعهما وكميتهما متساوية، لكن لم يحدث هذا.

تقول الباحثة المشاركة بالدراسة، كارول باكيك: "كانت كتلتا الرمال تتحركان بعيدًا عن بعضهما البعض، وكأنهما لا تحبان بعضهما".

وتعتبر نتائج هذه الدراسة مهمة لفهم التطور طويل الأمد للمناظر الطبيعية، وكيف تتشكل مبتعدة أو مقتربة من بعضها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,962
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,500

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة