فيديو حديث الرمال.. هل بالفعل تتواصل الكثبان الرملية مع بعضها في الصحراء؟

باحثة: كانت كتلتا الرمال تتحركان وكأنهما لا تحبان بعضهما

أجرى علماء في جامعة كامبريدج، تجربة فريدة من نوعها، من أجل دراسة العلاقة بين الكثبان الرملية في الصحراء، فجاءت إحدى النتائج مفاجأة للجميع.

وحسب تقرير مصور على موقع "CNN" بالعربية، يمكن للكثبان الرملية التواصل مع بعضها البعض؛ وفقًا لدراسة أجراها علماء في جامعة كامبريدج.

وقد توصّل العلماء لهذا الاكتشاف بعد وضع كومتين متطابقتين من الرمال في خزان دوار، وقد ولد الخزان ما يكفي من تدفق المياه، من أجل تحريك جزئيات الرمال، وقد اعتقد أحد العلماء أن الكومتين ستتحركان بذات السرعة؛ لأن ارتفاعهما وكميتهما متساوية، لكن لم يحدث هذا.

تقول الباحثة المشاركة بالدراسة، كارول باكيك: "كانت كتلتا الرمال تتحركان بعيدًا عن بعضهما البعض، وكأنهما لا تحبان بعضهما".

وتعتبر نتائج هذه الدراسة مهمة لفهم التطور طويل الأمد للمناظر الطبيعية، وكيف تتشكل مبتعدة أو مقتربة من بعضها.