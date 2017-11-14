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تكريم منقذي عائلة وادي "جو" الذين جرفت السيول مركبتهم

تقديراً لعملهم البطولي.. و"مدني حائل": جزء من مسؤولية تطوعية

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيّان، رئيس رقباء حمد إبراهيم الخربوش، ورئيس رقباء سالم محمد الحربي من منسوبي أمن الطرق بحائل، وبدر نازل الشمري من منسوبي التدريب المهني بحائل، وعدنان عبدالمحسن المستحي من منسوبي الهيئة العامة للرياضة بحائل؛ وذلك نظير ما قاموا به تجاه إنقاذ عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنتيه، جرفت مركبتهم السيول بوادي "جو" في مدينة حائل الثلاثاء الماضي.

وقدّم" الركيّان" لهم الشكر والتقدير على جهودهم التي تعكس حبهم لوطنهم وخدمة لمن يقيم على أرضه، معتبراً ذلك جزءاً من المسؤوليات التطوعية، وهو أمر جُبِلت عليه الأنفس الباذلة للعطاء، داعياً المولى أن يكتب لهم أجر ما عملوه، وأن يحفظ الجميع من كل سوء.

من جهته، قدّم المُكرّمون شكرهم وتقديرهم للعميد "الركيّان"، مؤكدين أن ما قاموا به عمل إنساني مطلوب من كل مسلم؛ لإنقاذ أنفس أحدق بها الخطر.

الدفاع المدني حائل وادي جو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكريم منقذي عائلة وادي "جو" الذين جرفت السيول مركبتهم
سبق

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيّان، رئيس رقباء حمد إبراهيم الخربوش، ورئيس رقباء سالم محمد الحربي من منسوبي أمن الطرق بحائل، وبدر نازل الشمري من منسوبي التدريب المهني بحائل، وعدنان عبدالمحسن المستحي من منسوبي الهيئة العامة للرياضة بحائل؛ وذلك نظير ما قاموا به تجاه إنقاذ عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنتيه، جرفت مركبتهم السيول بوادي "جو" في مدينة حائل الثلاثاء الماضي.

وقدّم" الركيّان" لهم الشكر والتقدير على جهودهم التي تعكس حبهم لوطنهم وخدمة لمن يقيم على أرضه، معتبراً ذلك جزءاً من المسؤوليات التطوعية، وهو أمر جُبِلت عليه الأنفس الباذلة للعطاء، داعياً المولى أن يكتب لهم أجر ما عملوه، وأن يحفظ الجميع من كل سوء.

من جهته، قدّم المُكرّمون شكرهم وتقديرهم للعميد "الركيّان"، مؤكدين أن ما قاموا به عمل إنساني مطلوب من كل مسلم؛ لإنقاذ أنفس أحدق بها الخطر.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
02:27 PM

تكريم منقذي عائلة وادي "جو" الذين جرفت السيول مركبتهم

تقديراً لعملهم البطولي.. و"مدني حائل": جزء من مسؤولية تطوعية

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خالد السليمي - حائل
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كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيّان، رئيس رقباء حمد إبراهيم الخربوش، ورئيس رقباء سالم محمد الحربي من منسوبي أمن الطرق بحائل، وبدر نازل الشمري من منسوبي التدريب المهني بحائل، وعدنان عبدالمحسن المستحي من منسوبي الهيئة العامة للرياضة بحائل؛ وذلك نظير ما قاموا به تجاه إنقاذ عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنتيه، جرفت مركبتهم السيول بوادي "جو" في مدينة حائل الثلاثاء الماضي.

وقدّم" الركيّان" لهم الشكر والتقدير على جهودهم التي تعكس حبهم لوطنهم وخدمة لمن يقيم على أرضه، معتبراً ذلك جزءاً من المسؤوليات التطوعية، وهو أمر جُبِلت عليه الأنفس الباذلة للعطاء، داعياً المولى أن يكتب لهم أجر ما عملوه، وأن يحفظ الجميع من كل سوء.

من جهته، قدّم المُكرّمون شكرهم وتقديرهم للعميد "الركيّان"، مؤكدين أن ما قاموا به عمل إنساني مطلوب من كل مسلم؛ لإنقاذ أنفس أحدق بها الخطر.

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