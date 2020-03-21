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دعوة من أمانة نجران تحشد المئات.. لماذا تغرّد خارج السرب؟

وزارة الصحة حذرت: التجمعات على كل مستوياتها خطرة

تسببت دعوة أمانة منطقة نجران لتوزيع معقمات مجانية جوار النافورة التفاعلية عصر اليوم، في تزاحم وتكدس كبير للسيارات، مما يعد مخالفة لدعوة وزارة الصحة في البقاء بالمنزل؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا"، الأمر الذي اعتبره البعض تغريداً خارج السرب من حانب الأمانة.

واستغرب عدد من المغردين تصرّف أمانة منطقة نجران فيما يخص تحديد موعد محدد لتوزيع المعقمات المجانية في المدينة والمحافظات المخالفلتوجيهات وزارة الصحة في الدعوة للبقاء في المنزل.

وقد احتشدت مئات المركبات؛ بهدف الحصول على تلك المعقمات وتخلل ذلك التزاحم بالسيارات أيضاً تجمعات بسيط بين اشخاص من الحضور مما اعتبره مغردون مخالفاً للتعليمات.

ورأى المغردون أنه كان بالإمكان العمل على تنفيذ المبادرة بطريقة أخرى كتوفير المعقمات بمواقع عشوائية أو تسليمها بالمنازل.

وكانت أمانة نجران بدأت عصر هذا اليوم توزيع معقمات مجانية، مما تسبب في خروج عدد كبير من المواطنين والمقيمين من منازلهم والتزاحم عند نقاط التوزيع للحصول عليها.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة قال إن التجمعات على كل مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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دعوة من أمانة نجران تحشد المئات.. لماذا تغرّد خارج السرب؟
سبق

تسببت دعوة أمانة منطقة نجران لتوزيع معقمات مجانية جوار النافورة التفاعلية عصر اليوم، في تزاحم وتكدس كبير للسيارات، مما يعد مخالفة لدعوة وزارة الصحة في البقاء بالمنزل؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا"، الأمر الذي اعتبره البعض تغريداً خارج السرب من حانب الأمانة.

واستغرب عدد من المغردين تصرّف أمانة منطقة نجران فيما يخص تحديد موعد محدد لتوزيع المعقمات المجانية في المدينة والمحافظات المخالفلتوجيهات وزارة الصحة في الدعوة للبقاء في المنزل.

وقد احتشدت مئات المركبات؛ بهدف الحصول على تلك المعقمات وتخلل ذلك التزاحم بالسيارات أيضاً تجمعات بسيط بين اشخاص من الحضور مما اعتبره مغردون مخالفاً للتعليمات.

ورأى المغردون أنه كان بالإمكان العمل على تنفيذ المبادرة بطريقة أخرى كتوفير المعقمات بمواقع عشوائية أو تسليمها بالمنازل.

وكانت أمانة نجران بدأت عصر هذا اليوم توزيع معقمات مجانية، مما تسبب في خروج عدد كبير من المواطنين والمقيمين من منازلهم والتزاحم عند نقاط التوزيع للحصول عليها.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة قال إن التجمعات على كل مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
05:14 PM

دعوة من أمانة نجران تحشد المئات.. لماذا تغرّد خارج السرب؟

وزارة الصحة حذرت: التجمعات على كل مستوياتها خطرة

A A A
محمد المواسي - نجران
3
3,941

تسببت دعوة أمانة منطقة نجران لتوزيع معقمات مجانية جوار النافورة التفاعلية عصر اليوم، في تزاحم وتكدس كبير للسيارات، مما يعد مخالفة لدعوة وزارة الصحة في البقاء بالمنزل؛ لمنع تفشي فيروس "كورونا"، الأمر الذي اعتبره البعض تغريداً خارج السرب من حانب الأمانة.

واستغرب عدد من المغردين تصرّف أمانة منطقة نجران فيما يخص تحديد موعد محدد لتوزيع المعقمات المجانية في المدينة والمحافظات المخالفلتوجيهات وزارة الصحة في الدعوة للبقاء في المنزل.

وقد احتشدت مئات المركبات؛ بهدف الحصول على تلك المعقمات وتخلل ذلك التزاحم بالسيارات أيضاً تجمعات بسيط بين اشخاص من الحضور مما اعتبره مغردون مخالفاً للتعليمات.

ورأى المغردون أنه كان بالإمكان العمل على تنفيذ المبادرة بطريقة أخرى كتوفير المعقمات بمواقع عشوائية أو تسليمها بالمنازل.

وكانت أمانة نجران بدأت عصر هذا اليوم توزيع معقمات مجانية، مما تسبب في خروج عدد كبير من المواطنين والمقيمين من منازلهم والتزاحم عند نقاط التوزيع للحصول عليها.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة قال إن التجمعات على كل مستوياتها خطرة جداً، وحتى التجمعات داخل المنزل خطرة.

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